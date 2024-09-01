Какая погода будет в Москве в День города

В Москве в День города температура воздуха будет достигать 26 градусов тепла
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В День города в Москве будет 26 градусов тепла
В День города в Москве будет 26 градусов тепла Фото:

В Москву на выходные в дни празднования Дня города вернется жаркая погода. Ожидается прогрев воздуха до 26 градусов 7 и 8 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

«До +26 ожидается в Москве 7 и 8 сентября в День города», — рассказал синоптик из «Фобоса». Информацию об этом передает РИА Новости.

Этот летний сезон закончился тем, что средняя температура воздуха в Москве превысила на 2 градуса климатическую норму. Также было зафиксировано превышение нормы осадков на 20%, что связывают с особенно влажным июнем.

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В Москву на выходные в дни празднования Дня города вернется жаркая погода. Ожидается прогрев воздуха до 26 градусов 7 и 8 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос». «До +26 ожидается в Москве 7 и 8 сентября в День города», — рассказал синоптик из «Фобоса». Информацию об этом передает РИА Новости. Этот летний сезон закончился тем, что средняя температура воздуха в Москве превысила на 2 градуса климатическую норму. Также было зафиксировано превышение нормы осадков на 20%, что связывают с особенно влажным июнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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