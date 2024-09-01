Какая погода будет в Москве в День города

В День города в Москве будет 26 градусов тепла
В Москву на выходные в дни празднования Дня города вернется жаркая погода. Ожидается прогрев воздуха до 26 градусов 7 и 8 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос».
«До +26 ожидается в Москве 7 и 8 сентября в День города», — рассказал синоптик из «Фобоса». Информацию об этом передает РИА Новости.
Этот летний сезон закончился тем, что средняя температура воздуха в Москве превысила на 2 градуса климатическую норму. Также было зафиксировано превышение нормы осадков на 20%, что связывают с особенно влажным июнем.
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