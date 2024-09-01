Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерии ВСУ в приграничном районе Курской области. Также был уничтожен орудийный расчет.
На видео запечатлен прилет снаряда по украинскому артиллерийскому орудию и последующий взрыв. Видео Минобороны России публикует ТАСС.
Ранее российская авиация нанесла удар по резервам 11 бригад ВСУ в 10 районах Сумской области. Так она ответила на самую масштабную с начала СВО атаку 158 украинских БПЛА по регионам России.
Также ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям, где собирались беспилотники, а также арсеналу с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Об этом сообщает 360.ru.
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