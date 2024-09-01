ВС РФ уничтожили артиллерию ВСУ около Курской области. Видео

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Российская авиация уничтожила артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом, сообщили в МО РФ
Российская авиация уничтожила артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерии ВСУ в приграничном районе Курской области. Также был уничтожен орудийный расчет. 

На видео запечатлен прилет снаряда по украинскому артиллерийскому орудию и последующий взрыв. Видео Минобороны России публикует ТАСС.

Ранее российская авиация нанесла удар по резервам 11 бригад ВСУ в 10 районах Сумской области. Так она ответила на самую масштабную с начала СВО атаку 158 украинских БПЛА по регионам России.

Также ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям, где собирались беспилотники, а также арсеналу с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Об этом сообщает 360.ru

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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерии ВСУ в приграничном районе Курской области. Также был уничтожен орудийный расчет.  На видео запечатлен прилет снаряда по украинскому артиллерийскому орудию и последующий взрыв. Видео Минобороны России публикует ТАСС. Ранее российская авиация нанесла удар по резервам 11 бригад ВСУ в 10 районах Сумской области. Так она ответила на самую масштабную с начала СВО атаку 158 украинских БПЛА по регионам России. Также ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям, где собирались беспилотники, а также арсеналу с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Об этом сообщает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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