Авиация РФ ударила по ВСУ под Сумами после рекордной атаки по регионам России

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ВС РФ ударили по 11 бригадам ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
ВС РФ ударили по 11 бригадам ВСУ, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация нанесла удар по 11 бригадам ВСУ в 10 районах Сумской области. Об этом заявило Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов <...> бригад ВСУ», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что удары были нанесены по районам дислокации ВСУ в населенных пунктах Сумы, Белополье, Глухов, Лука, Бояро-Лежачи, Свесса, Орловка, Юнаковка, Перше Травня и Ободы. 

Ранее украинская армия совершила массовую атаку беспилотниками по регионам России. ВСУ выпустили более 158 БПЛА, что стало самым крупным нападением беспилотников Украины на российские территории с начала спецоперации.

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Российская авиация нанесла удар по 11 бригадам ВСУ в 10 районах Сумской области. Об этом заявило Минобороны РФ. «Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов <...> бригад ВСУ», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что удары были нанесены по районам дислокации ВСУ в населенных пунктах Сумы, Белополье, Глухов, Лука, Бояро-Лежачи, Свесса, Орловка, Юнаковка, Перше Травня и Ободы.  Ранее украинская армия совершила массовую атаку беспилотниками по регионам России. ВСУ выпустили более 158 БПЛА, что стало самым крупным нападением беспилотников Украины на российские территории с начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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