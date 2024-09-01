Авиация РФ ударила по ВСУ под Сумами после рекордной атаки по регионам России

Российская авиация нанесла удар по 11 бригадам ВСУ в 10 районах Сумской области. Об этом заявило Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов <...> бригад ВСУ», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что удары были нанесены по районам дислокации ВСУ в населенных пунктах Сумы, Белополье, Глухов, Лука, Бояро-Лежачи, Свесса, Орловка, Юнаковка, Перше Травня и Ободы.
Ранее украинская армия совершила массовую атаку беспилотниками по регионам России. ВСУ выпустили более 158 БПЛА, что стало самым крупным нападением беспилотников Украины на российские территории с начала спецоперации.
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