Военкор прокомментировал рекордную атаку дронов ВСУ на Россию

Военкор Коц: пока атаки ВСУ — единичные, стоит быть готовыми к массированным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоит ожидать массированные удары ВСУ БПЛА, сообщил Коц
Стоит ожидать массированные удары ВСУ БПЛА, сообщил Коц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пока удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) — единичные, стоит ожидать более массированные атаки, так как Украина ищет самое слабое место в российской противовоздушной обороне. Так военкор «Комсомольской правды» Александр Коц высказался о текущей ситуации с налетами БПЛА противника.

«Противник <...> ищет возможности преодоления нашей ПВО, меняет маршруты, и надо быть готовым к более массированным атакам. <...> Пока все, что мы видим — это единичные атаки, а не массированный налет. Он возможен», — сообщил Коц в своем telegram-канале. Он также отмечает гибкость украинского подхода к использованию беспилотных летательных аппаратов. Военкор считает, что в этом аспекте украинская сторона проявляет изобретательность и готовность к нестандартным решениям, что может служить примером для перенятия опыта.

Во время последней атаки противника российские подразделения ПВО сбили значительное количество беспилотников, и лишь немногие из них достигли своих целей. Коц подчеркивает, что это свидетельствует о серьезной эволюции и эффективности российской противовоздушной обороны.

В ночь на первое сентября Вооруженные силы Украины совершили массовую атаку беспилотниками по регионам России. Противник выпустил более 158 БПЛА. О жертвах в результате атаки не сообщалось ни в одном из атакованных регионов страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пока удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) — единичные, стоит ожидать более массированные атаки, так как Украина ищет самое слабое место в российской противовоздушной обороне. Так военкор «Комсомольской правды» Александр Коц высказался о текущей ситуации с налетами БПЛА противника. «Противник <...> ищет возможности преодоления нашей ПВО, меняет маршруты, и надо быть готовым к более массированным атакам. <...> Пока все, что мы видим — это единичные атаки, а не массированный налет. Он возможен», — сообщил Коц в своем telegram-канале. Он также отмечает гибкость украинского подхода к использованию беспилотных летательных аппаратов. Военкор считает, что в этом аспекте украинская сторона проявляет изобретательность и готовность к нестандартным решениям, что может служить примером для перенятия опыта. Во время последней атаки противника российские подразделения ПВО сбили значительное количество беспилотников, и лишь немногие из них достигли своих целей. Коц подчеркивает, что это свидетельствует о серьезной эволюции и эффективности российской противовоздушной обороны. В ночь на первое сентября Вооруженные силы Украины совершили массовую атаку беспилотниками по регионам России. Противник выпустил более 158 БПЛА. О жертвах в результате атаки не сообщалось ни в одном из атакованных регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...