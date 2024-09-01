Украина атаковала Россию рекордным с начала СВО количеством беспилотников

Минобороны: Украина атаковала регионы РФ с помощью 158 БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
ВСУ за ночь атаковали российские регионы 158 беспилотниками, уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение прошедшей ночи были уничтожены и перехвачены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Это стало рекордом с начала СВО.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении министерства. Это стало одним из крупнейших зафиксированных случаев украинской атаки с использованием дронов на территории России.

Согласно предоставленным данным, наибольшее количество БпЛА было уничтожено над Курской областью — 46, за ней следуют Брянская и Воронежская области с 34 и 28 аппаратами соответственно. Также были зарегистрированы атаки над другими российскими регионами, включая Москву и Московскую область.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В течение прошедшей ночи были уничтожены и перехвачены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Это стало рекордом с начала СВО. «Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении министерства. Это стало одним из крупнейших зафиксированных случаев украинской атаки с использованием дронов на территории России. Согласно предоставленным данным, наибольшее количество БпЛА было уничтожено над Курской областью — 46, за ней следуют Брянская и Воронежская области с 34 и 28 аппаратами соответственно. Также были зарегистрированы атаки над другими российскими регионами, включая Москву и Московскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...