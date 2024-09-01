Украина атаковала Россию рекордным с начала СВО количеством беспилотников

В течение прошедшей ночи были уничтожены и перехвачены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Это стало рекордом с начала СВО.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении министерства. Это стало одним из крупнейших зафиксированных случаев украинской атаки с использованием дронов на территории России.
Согласно предоставленным данным, наибольшее количество БпЛА было уничтожено над Курской областью — 46, за ней следуют Брянская и Воронежская области с 34 и 28 аппаратами соответственно. Также были зарегистрированы атаки над другими российскими регионами, включая Москву и Московскую область.
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В течение прошедшей ночи были уничтожены и перехвачены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Это стало рекордом с начала СВО. «Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении министерства. Это стало одним из крупнейших зафиксированных случаев украинской атаки с использованием дронов на территории России. Согласно предоставленным данным, наибольшее количество БпЛА было уничтожено над Курской областью — 46, за ней следуют Брянская и Воронежская области с 34 и 28 аппаратами соответственно. Также были зарегистрированы атаки над другими российскими регионами, включая Москву и Московскую область.