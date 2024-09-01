Украина атаковала Россию рекордным с начала СВО количеством беспилотников

Минобороны: Украина атаковала регионы РФ с помощью 158 БПЛА

01 сентября 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

ВСУ за ночь атаковали российские регионы 158 беспилотниками, уточнили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течение прошедшей ночи были уничтожены и перехвачены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Это стало рекордом с начала СВО. «Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении министерства. Это стало одним из крупнейших зафиксированных случаев украинской атаки с использованием дронов на территории России. Согласно предоставленным данным, наибольшее количество БпЛА было уничтожено над Курской областью — 46, за ней следуют Брянская и Воронежская области с 34 и 28 аппаратами соответственно. Также были зарегистрированы атаки над другими российскими регионами, включая Москву и Московскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В течение прошедшей ночи были уничтожены и перехвачены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Это стало рекордом с начала СВО. «Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении министерства. Это стало одним из крупнейших зафиксированных случаев украинской атаки с использованием дронов на территории России. Согласно предоставленным данным, наибольшее количество БпЛА было уничтожено над Курской областью — 46, за ней следуют Брянская и Воронежская области с 34 и 28 аппаратами соответственно. Также были зарегистрированы атаки над другими российскими регионами, включая Москву и Московскую область.