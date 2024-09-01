Стало известно зачем ВС РФ ударили по торговому комплексу в Харькове

ВС РФ ударили по торговому комплексу (ТК) в Харькове (Харьковская область), в котором дислоцировались бойцы третьей штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Пару недель назад появилось видео с жалобами владельцев „Таргета“ на то, что их ТЦ в Харькове по улице Академика Павлова 120 был рейдерски захвачен захистниками из 3-й штурмовой бригады» — заявили в telegram-канале «Военный Осведомитель». Бойцы ВСУ не пускали внутрь жителей, объявив ТК военным объектом.
Корреспондент направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее стало известно о 10 мощных взрывах в Харькове. Один из них попал на видео.
Под удар попали один из крупнейших заводов — «Электротяжмаш» и логистическая база ВСУ в терминале «Новой почты», а также энергообъекты и объекты инфраструктуры. Также удары зафиксированы на территории Харьковского тракторного завода, использовавшегося Украиной для военных целей, а также аэродром ВСУ Северный. Об этом сообщает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.