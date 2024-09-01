Стало известно зачем ВС РФ ударили по торговому комплексу в Харькове

ВС РФ ударили по захватившим харьковский торговый комплекс бойцам ВСУ
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В харьковском ТК, попавшем под удар российской артиллерии, дислоцировалась группа бойцов ВСУ, сообщили в telegram-каналах
В харьковском ТК, попавшем под удар российской артиллерии, дислоцировалась группа бойцов ВСУ, сообщили в telegram-каналах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по торговому комплексу (ТК) в Харькове (Харьковская область), в котором дислоцировались бойцы третьей штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Пару недель назад появилось видео с жалобами владельцев „Таргета“ на то, что их ТЦ в Харькове по улице Академика Павлова 120 был рейдерски захвачен захистниками из 3-й штурмовой бригады» — заявили в telegram-канале «Военный Осведомитель». Бойцы ВСУ не пускали внутрь жителей, объявив ТК военным объектом.

Корреспондент направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее стало известно о 10 мощных взрывах в Харькове. Один из них попал на видео.

Под удар попали один из крупнейших заводов — «Электротяжмаш» и логистическая база ВСУ в терминале «Новой почты», а также энергообъекты и объекты инфраструктуры. Также удары зафиксированы на территории Харьковского тракторного завода, использовавшегося Украиной для военных целей, а также аэродром ВСУ Северный. Об этом сообщает «Царьград».

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ВС РФ ударили по торговому комплексу (ТК) в Харькове (Харьковская область), в котором дислоцировались бойцы третьей штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Пару недель назад появилось видео с жалобами владельцев „Таргета“ на то, что их ТЦ в Харькове по улице Академика Павлова 120 был рейдерски захвачен захистниками из 3-й штурмовой бригады» — заявили в telegram-канале «Военный Осведомитель». Бойцы ВСУ не пускали внутрь жителей, объявив ТК военным объектом. Корреспондент направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее стало известно о 10 мощных взрывах в Харькове. Один из них попал на видео. Под удар попали один из крупнейших заводов — «Электротяжмаш» и логистическая база ВСУ в терминале «Новой почты», а также энергообъекты и объекты инфраструктуры. Также удары зафиксированы на территории Харьковского тракторного завода, использовавшегося Украиной для военных целей, а также аэродром ВСУ Северный. Об этом сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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