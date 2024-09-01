В Харькове раздалось не менее 10 мощных взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские СМИ сообщили о 10 мощных взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о 10 мощных взрывах в Харькове Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харькове (Харьковская область) прогремело около 10 мощных взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ.

«[ВС РФ] нанесли около 10 ударов баллистикой по Харькову», — сообщило агентство Укринформ со ссылкой на председателя Харьковской областной госадминистрации Олега Синегубова. Также он сообщил о возможном повторном ударе.

В ночь на первое сентября ВС России нанесли тройной удар по ВСУ в Сумской области и разгромили три места дислокации украинских военных, базу ударных беспилотников и колонну с боекомплектами и личным составом. Об этом сообщает «Царьград».

Также ранее российская авиация нанесла удар по 11 бригадам ВСУ в 10 районах Сумской области. Об этом заявило Минобороны РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Харькове (Харьковская область) прогремело около 10 мощных взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ. «[ВС РФ] нанесли около 10 ударов баллистикой по Харькову», — сообщило агентство Укринформ со ссылкой на председателя Харьковской областной госадминистрации Олега Синегубова. Также он сообщил о возможном повторном ударе. В ночь на первое сентября ВС России нанесли тройной удар по ВСУ в Сумской области и разгромили три места дислокации украинских военных, базу ударных беспилотников и колонну с боекомплектами и личным составом. Об этом сообщает «Царьград». Также ранее российская авиация нанесла удар по 11 бригадам ВСУ в 10 районах Сумской области. Об этом заявило Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...