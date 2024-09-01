В Харькове раздалось не менее 10 мощных взрывов

В Харькове (Харьковская область) прогремело около 10 мощных взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ.
«[ВС РФ] нанесли около 10 ударов баллистикой по Харькову», — сообщило агентство Укринформ со ссылкой на председателя Харьковской областной госадминистрации Олега Синегубова. Также он сообщил о возможном повторном ударе.
В ночь на первое сентября ВС России нанесли тройной удар по ВСУ в Сумской области и разгромили три места дислокации украинских военных, базу ударных беспилотников и колонну с боекомплектами и личным составом. Об этом сообщает «Царьград».
Также ранее российская авиация нанесла удар по 11 бригадам ВСУ в 10 районах Сумской области. Об этом заявило Минобороны РФ.
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