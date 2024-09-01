Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали распылять с помощью дронов непонятный газ над территорией Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он уточнил, что в зоне боевых действий российские военные уничтожили один из таких дронов противника: «Бабу-ягу».
«С этой „Бабы Яги“ все время сбрасывают газы они, какой-то непонятный. Но если прямо сказать, противник продолжал сегодня безрезультатные попытки продвинуться. Несет очень большие потери», — сообщил Алаудинов в видеообращении в своем telegram-канале. По его словам, бойцам спецназа удалось уничтожить гексакоптер «Баба-яга» ВСУ, который на тот момент отслеживал их FPV-дрон «Ахмат».
Вооруженные силы Украины предприняли попытку порыва на российские территории 6 августа 2024 года. Сейчас российские военные продолжают отбивать атаки противника, спасать мирное население региона, возвращать населенные пункты под свой контроль. На 31 августа потери ВСУ на курском направлении составили около семи тысяч человек.
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