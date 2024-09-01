Алаудинов забил тревогу из-за «непонятного газа» над Курской областью

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ВСУ с помощью "Бабы-яги" распыляют газ над Курской областью, заявил Алаудинов
ВСУ с помощью "Бабы-яги" распыляют газ над Курской областью, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали распылять с помощью дронов непонятный газ над территорией Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он уточнил, что в зоне боевых действий российские военные уничтожили один из таких дронов противника: «Бабу-ягу».

«С этой „Бабы Яги“ все время сбрасывают газы они, какой-то непонятный. Но если прямо сказать, противник продолжал сегодня безрезультатные попытки продвинуться. Несет очень большие потери», — сообщил Алаудинов в видеообращении в своем telegram-канале. По его словам, бойцам спецназа удалось уничтожить гексакоптер «Баба-яга» ВСУ, который на тот момент отслеживал их FPV-дрон «Ахмат».

Вооруженные силы Украины предприняли попытку порыва на российские территории 6 августа 2024 года. Сейчас российские военные продолжают отбивать атаки противника, спасать мирное население региона, возвращать населенные пункты под свой контроль. На 31 августа потери ВСУ на курском направлении составили около семи тысяч человек.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали распылять с помощью дронов непонятный газ над территорией Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он уточнил, что в зоне боевых действий российские военные уничтожили один из таких дронов противника: «Бабу-ягу». «С этой „Бабы Яги“ все время сбрасывают газы они, какой-то непонятный. Но если прямо сказать, противник продолжал сегодня безрезультатные попытки продвинуться. Несет очень большие потери», — сообщил Алаудинов в видеообращении в своем telegram-канале. По его словам, бойцам спецназа удалось уничтожить гексакоптер «Баба-яга» ВСУ, который на тот момент отслеживал их FPV-дрон «Ахмат». Вооруженные силы Украины предприняли попытку порыва на российские территории 6 августа 2024 года. Сейчас российские военные продолжают отбивать атаки противника, спасать мирное население региона, возвращать населенные пункты под свой контроль. На 31 августа потери ВСУ на курском направлении составили около семи тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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