Вице-губернатор ХМАО поручил увеличить число строителей на важном объекте

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев проверил ключевые стройки Сургута. По итогам мероприятия он поручил увеличить число специалистов на стройплощадке «Юнити Парка», чтобы до конца сезона был выполнен максимум работ.
«Вице-губернатор Югры Азат Ислаев посетил стройплощадки Сургута. На стройплощадке инновационного научно-технологического центра активно строят дорогу. Азат Ислаев поручил увеличить число строителей на объекте, чтобы успеть сделать максимум, пока позволяет погода», — передает стройкомплекс Югры.
Отмечается, что на объекте продолжаются работы по устройству инженерных сетей. Также строители возобновили работы по обустройству набережной реки Кривуля.
Ранее прогресс строительства НТЦ «Юнити Парк» оценил врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Он заявил, что нужно максимально уложиться в те сроки, которые определены календарными планами. По мнению Кухарука это масштабный проект, который изменит облик не только Сургута, но и в целом Югры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!