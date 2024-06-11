Врио губернатора ХМАО Кухарук побывал на стройке мегапроекта, одобренного Путиным

Врио губернатора ХМАО Кухарук проверил ход строительства «Юнити Парка» в Сургуте
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Руслан Кухарук оценил темпы строительства Юнити Парка
Руслан Кухарук оценил темпы строительства Юнити Парка Фото:

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук во время поездки в Сургут оценил прогресс строительства научно-технологического центра «Юнити Парк», строительство которого поддержал президент России Владимир Путин. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Стройблока ХМАО.

«Нужно максимально уложиться в те сроки, которые определены календарными планами. Если есть вопросы, которые возникают в части коммуникации, если есть проблема с поставками стройматериалов, то просьба мне сигнализировать. Это масштабный проект, который изменит облик не только Сургута, но и в целом Югры», — процитировали Кухарука в публикации. Также он отметил высокий темп строительства объекта.

С концепцией «Юнити Парка» врио губернатора ознакомил замгубернатора Югры Азат Ислаев. В ходе выездного штаба Кухарук также осмотрел стройплощадку будущего «медицинского квартала» и школы в микрорайоне 20-а, а также посетил сквер в этом же районе, где обсудил планы по его благоустройству.

Ранее URA.RU писало о планах врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Он совершит рабочие поездки в 22 муниципалитета округа, а в ближайшую неделю, помимо Сургута, он приедет и в Нижневартовск.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук во время поездки в Сургут оценил прогресс строительства научно-технологического центра «Юнити Парк», строительство которого поддержал президент России Владимир Путин. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Стройблока ХМАО. «Нужно максимально уложиться в те сроки, которые определены календарными планами. Если есть вопросы, которые возникают в части коммуникации, если есть проблема с поставками стройматериалов, то просьба мне сигнализировать. Это масштабный проект, который изменит облик не только Сургута, но и в целом Югры», — процитировали Кухарука в публикации. Также он отметил высокий темп строительства объекта. С концепцией «Юнити Парка» врио губернатора ознакомил замгубернатора Югры Азат Ислаев. В ходе выездного штаба Кухарук также осмотрел стройплощадку будущего «медицинского квартала» и школы в микрорайоне 20-а, а также посетил сквер в этом же районе, где обсудил планы по его благоустройству. Ранее URA.RU писало о планах врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Он совершит рабочие поездки в 22 муниципалитета округа, а в ближайшую неделю, помимо Сургута, он приедет и в Нижневартовск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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