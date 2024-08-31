Екатеринбургский чиновник попал под уголовное дело из-за гибели сына в гараже

Отцом мальчика, погибшего при ремонте в гараже, оказался сотрудник администрации Железнодорожного района Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказал URA.RU информированный источник.
«В отношении мужчины (его данные URA.RU не раскрывает по этическим соображениям — прим. ред.) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказал собеседник. В Следственном комитете ситуацию не комментируют.
Как сообщало агентство, трагедия произошла вечером 31 августа. Пятиклассник помогал отцу в гараже, тот не удержал двери от ворот и уронил на сына. Школьник получил множественные переломы и скончался по дороге в «девятую» горбольницу.
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