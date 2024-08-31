Происшествия Екатеринбургский чиновник попал под уголовное дело из-за гибели сына в гараже 01 сентября 2024 в 21:15 Размер текста - 17 + Мужчина работает в одной их городских префектур Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Отцом мальчика, погибшего при ремонте в гараже, оказался сотрудник администрации Железнодорожного района Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказал URA.RU информированный источник. «В отношении мужчины (его данные URA.RU не раскрывает по этическим соображениям — прим. ред.) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказал собеседник. В Следственном комитете ситуацию не комментируют. Как сообщало агентство, трагедия произошла вечером 31 августа. Пятиклассник помогал отцу в гараже, тот не удержал двери от ворот и уронил на сына. Школьник получил множественные переломы и скончался по дороге в «девятую» горбольницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Отцом мальчика, погибшего при ремонте в гараже, оказался сотрудник администрации Железнодорожного района Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказал URA.RU информированный источник. «В отношении мужчины (его данные URA.RU не раскрывает по этическим соображениям — прим. ред.) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказал собеседник. В Следственном комитете ситуацию не комментируют. Как сообщало агентство, трагедия произошла вечером 31 августа. Пятиклассник помогал отцу в гараже, тот не удержал двери от ворот и уронил на сына. Школьник получил множественные переломы и скончался по дороге в «девятую» горбольницу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям