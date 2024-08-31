Происшествия В Екатеринбурге школьник погиб, помогая отцу в гараже 01 сентября 2024 в 20:06 Размер текста - 17 + Мальчик скончался по дороге в больницу (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге пятиклассник умер, помогая отцу ремонтировать гараж. Об этом URA.RU рассказал источник. «Накануне вечером вместе с сыном отец ремонтировал створку гаража, смазывал дверные петли. Не удержал дверь от ворот и уронил на сына», — поделился собеседник. В результате мальчик получил множественные переломы. Он скончался по дороге в «девятую» больницу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области, но на звонки там не ответили. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге пятиклассник умер, помогая отцу ремонтировать гараж. Об этом URA.RU рассказал источник. «Накануне вечером вместе с сыном отец ремонтировал створку гаража, смазывал дверные петли. Не удержал дверь от ворот и уронил на сына», — поделился собеседник. В результате мальчик получил множественные переломы. Он скончался по дороге в «девятую» больницу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области, но на звонки там не ответили. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям