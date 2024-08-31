31 августа 2024

В Екатеринбурге школьник погиб, помогая отцу в гараже

© Служба новостей «URA.RU»
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Гаражи Курган, гаражи, лента ограждения
Мальчик скончался по дороге в больницу (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге пятиклассник умер, помогая отцу ремонтировать гараж. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Накануне вечером вместе с сыном отец ремонтировал створку гаража, смазывал дверные петли. Не удержал дверь от ворот и уронил на сына», — поделился собеседник.

В результате мальчик получил множественные переломы. Он скончался по дороге в «девятую» больницу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области, но на звонки там не ответили. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге пятиклассник умер, помогая отцу ремонтировать гараж. Об этом URA.RU рассказал источник. «Накануне вечером вместе с сыном отец ремонтировал створку гаража, смазывал дверные петли. Не удержал дверь от ворот и уронил на сына», — поделился собеседник. В результате мальчик получил множественные переломы. Он скончался по дороге в «девятую» больницу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области, но на звонки там не ответили. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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