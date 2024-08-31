В Екатеринбурге школьник погиб, помогая отцу в гараже

Мальчик скончался по дороге в больницу (фото из архива)
В Екатеринбурге пятиклассник умер, помогая отцу ремонтировать гараж. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Накануне вечером вместе с сыном отец ремонтировал створку гаража, смазывал дверные петли. Не удержал дверь от ворот и уронил на сына», — поделился собеседник.
В результате мальчик получил множественные переломы. Он скончался по дороге в «девятую» больницу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области, но на звонки там не ответили. Ответ ожидается.
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