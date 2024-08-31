В городе ХМАО дети вынуждены преодолевать долгий путь из-за ремонта школы

В Нягани (ХМАО) ученики с 5 по 8 классы школы №2 из-за капитального ремонта здания вынуждены добираться в центральную часть города в другие образовательные учреждения. Об этом рассказал в соцсети мэр города Иван Ямашев.
«Воспитанникам 5, 6, 7, 8 классов школы N 2, где ведётся капитальный ремонт, предстоит посещать уроки в других образовательных учреждениях города. Школьникам нужно будет добираться в центральную часть города», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.
Мэр добавил, что для школьников предусмотрены бесплатные проездные на общественный транспорт. Также помогать детям на остановках будут волонтеры. Они направят, поддержат школьников в трудной ситуации.
К следующему учебному году в Нягани планируется закончить строительство новой школы на 1125 мест. Такое поручение дал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время объезда муниципалитетов. Сейчас строители завершили фундамент и цокольные этажи четырех блоков здания.
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