31 августа 2024
30 августа 2024

В городе ХМАО дети вынуждены преодолевать долгий путь из-за ремонта школы

В городе ХМАО волонтеры помогут детям добираться до школ
© Служба новостей «URA.RU»
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На автобусной остановке детям будут помогать волонтеры
На автобусной остановке детям будут помогать волонтеры Фото:

В Нягани (ХМАО) ученики с 5 по 8 классы школы №2 из-за капитального ремонта здания вынуждены добираться в центральную часть города в другие образовательные учреждения. Об этом рассказал в соцсети мэр города Иван Ямашев.

«Воспитанникам 5, 6, 7, 8 классов школы N 2, где ведётся капитальный ремонт, предстоит посещать уроки в других образовательных учреждениях города. Школьникам нужно будет добираться в центральную часть города», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.

Мэр добавил, что для школьников предусмотрены бесплатные проездные на общественный транспорт. Также помогать детям на остановках будут волонтеры. Они направят, поддержат школьников в трудной ситуации.

К следующему учебному году в Нягани планируется закончить строительство новой школы на 1125 мест. Такое поручение дал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время объезда муниципалитетов. Сейчас строители завершили фундамент и цокольные этажи четырех блоков здания.

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В Нягани (ХМАО) ученики с 5 по 8 классы школы №2 из-за капитального ремонта здания вынуждены добираться в центральную часть города в другие образовательные учреждения. Об этом рассказал в соцсети мэр города Иван Ямашев. «Воспитанникам 5, 6, 7, 8 классов школы N 2, где ведётся капитальный ремонт, предстоит посещать уроки в других образовательных учреждениях города. Школьникам нужно будет добираться в центральную часть города», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. Мэр добавил, что для школьников предусмотрены бесплатные проездные на общественный транспорт. Также помогать детям на остановках будут волонтеры. Они направят, поддержат школьников в трудной ситуации. К следующему учебному году в Нягани планируется закончить строительство новой школы на 1125 мест. Такое поручение дал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время объезда муниципалитетов. Сейчас строители завершили фундамент и цокольные этажи четырех блоков здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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