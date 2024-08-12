12 августа 2024

Кухарук поставил властям Нягани задачу по строительству школы

Кухарук поручил сдать новую школу в Нягани к следующему учебному году
© Служба новостей «URA.RU»
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Школу пообещали сдать в следующем году (архивное фото)
Школу пообещали сдать в следующем году (архивное фото) Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил сдать новую школу в Нягани в следующем году. В образовательном учреждении смогут учиться 1 125 детей.

«Принципиальная задача — чтобы к следующему учебному году новая школа была готова. Год юбилейный — это будет подарок горожанам», — приводят слова Кухарука в telegram-канале «Югра официально».

Общая площадь школы превысит 22 тысячи квадратных метров. Сейчас строители завершили фундамент и цокольные этажи четырех блоков здания.

Ранее URA.RU рассказывало, что Кухарук прибыл с инспекцией в Нягань. Агентство следит за его визитом в онлайн-трансляции.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил сдать новую школу в Нягани в следующем году. В образовательном учреждении смогут учиться 1 125 детей. «Принципиальная задача — чтобы к следующему учебному году новая школа была готова. Год юбилейный — это будет подарок горожанам», — приводят слова Кухарука в telegram-канале «Югра официально». Общая площадь школы превысит 22 тысячи квадратных метров. Сейчас строители завершили фундамент и цокольные этажи четырех блоков здания. Ранее URA.RU рассказывало, что Кухарук прибыл с инспекцией в Нягань. Агентство следит за его визитом в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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