Кухарук поставил властям Нягани задачу по строительству школы

Школу пообещали сдать в следующем году (архивное фото)
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил сдать новую школу в Нягани в следующем году. В образовательном учреждении смогут учиться 1 125 детей.
«Принципиальная задача — чтобы к следующему учебному году новая школа была готова. Год юбилейный — это будет подарок горожанам», — приводят слова Кухарука в telegram-канале «Югра официально».
Общая площадь школы превысит 22 тысячи квадратных метров. Сейчас строители завершили фундамент и цокольные этажи четырех блоков здания.
Ранее URA.RU рассказывало, что Кухарук прибыл с инспекцией в Нягань. Агентство следит за его визитом в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!