Врач назвал неочевидную причину, почему не получается похудеть

Доктор Дженкинс: митохондриальный «затор» — причина затруднений в похудении
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Митохондрии влияют на набор и потерю веса, их "застой" затруднит похудание, заявил доктор Дженкинс
Митохондрии влияют на набор и потерю веса, их "застой" затруднит похудание, заявил доктор Дженкинс Фото:

Врачи выявили неожиданную причину затруднений в похудении. Терять вес может мешать митохондриальный «затор». Об этом сообщила эксперт по женскому здоровью, доктор Сара Дженкинс. Помочь в сбросе веса может турбозарядка.

«Митохондрии косвенно влияют на набор и потерю веса. Они являются частью сложного процесса производства энергии, и если на каком-либо этапе этого процесса возникнет сбой, наши клетки не получат необходимое нам качество энергии», — заявила Дженкинс. Ее слова передает издание The Sun.

Исследование, опубликованное в Nature Metabolism, подтверждает, что избыточный вес может изменять структуру митохондрий и уменьшать их способность сжигать жир. Активизация митохондрий может способствовать достижению желаемого веса. В этом поможет сбалансированное питание, физические упражнения, ограничение приема пищи по времени, вовремя ложиться и вставать.

Ранее сообщалось, что поздний ужин может стать причиной усиленного чувства голода утром. Что затруднит попытки сбросить вес. 

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Врачи выявили неожиданную причину затруднений в похудении. Терять вес может мешать митохондриальный «затор». Об этом сообщила эксперт по женскому здоровью, доктор Сара Дженкинс. Помочь в сбросе веса может турбозарядка. «Митохондрии косвенно влияют на набор и потерю веса. Они являются частью сложного процесса производства энергии, и если на каком-либо этапе этого процесса возникнет сбой, наши клетки не получат необходимое нам качество энергии», — заявила Дженкинс. Ее слова передает издание The Sun. Исследование, опубликованное в Nature Metabolism, подтверждает, что избыточный вес может изменять структуру митохондрий и уменьшать их способность сжигать жир. Активизация митохондрий может способствовать достижению желаемого веса. В этом поможет сбалансированное питание, физические упражнения, ограничение приема пищи по времени, вовремя ложиться и вставать. Ранее сообщалось, что поздний ужин может стать причиной усиленного чувства голода утром. Что затруднит попытки сбросить вес. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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