Врач назвал неочевидную причину, почему не получается похудеть

Врачи выявили неожиданную причину затруднений в похудении. Терять вес может мешать митохондриальный «затор». Об этом сообщила эксперт по женскому здоровью, доктор Сара Дженкинс. Помочь в сбросе веса может турбозарядка.
«Митохондрии косвенно влияют на набор и потерю веса. Они являются частью сложного процесса производства энергии, и если на каком-либо этапе этого процесса возникнет сбой, наши клетки не получат необходимое нам качество энергии», — заявила Дженкинс. Ее слова передает издание The Sun.
Исследование, опубликованное в Nature Metabolism, подтверждает, что избыточный вес может изменять структуру митохондрий и уменьшать их способность сжигать жир. Активизация митохондрий может способствовать достижению желаемого веса. В этом поможет сбалансированное питание, физические упражнения, ограничение приема пищи по времени, вовремя ложиться и вставать.
Ранее сообщалось, что поздний ужин может стать причиной усиленного чувства голода утром. Что затруднит попытки сбросить вес.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.