31 августа 2024

Свердловский суд оставил в силе решение о заочном аресте фигуранта дела Юревича

Свердловский областной суд оставил в силе решение о заочном аресте Москалюка
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ирине Шатовой в Ленинском районном суде. Пермь, документ, ежедневник, смартфон, стол, прокурор, микрофон, обвинитель, документы, заседание, мужчина, суд, следователь, записная книжка, записная книжка прокурора, руки, записная книга
Решение об аресте фигуранта дела экс-губернатора Юревича оставили без изменений Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Свердловский областной суд оставил в силе решение о заочном аресте бизнесмена Алексея Москалюка, фигуранта уголовных дел челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Вынесено решение. Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в сообщении. Адвокаты Юревича пытались оспорить решение о заочном аресте Москалюка, вынесенном Ленинским районным судом Екатеринбурга.

Москалюк обвиняется в посредничестве в передаче взяток в рамках уголовного дела, возбужденного осенью 2012 года, о коррупции в челябинском минздраве. Сначала Москалюк обвинялся в мошенничестве, затем получил статус свидетеля. В 2014 году он уехал в Израиль и не вернулся в Россию.

По делу о взятках в минздраве был осужден экс-министр Виталий Тесленко. Он же дал показания на Юревича. Последний, к тому времени ушедший с поста губернатора, уехал в Лондон. Позже в отношении него возбудили второе уголовное дело, бывшего главу региона обвинили в получении взяток с дорожных контрактов.

Адвокаты Юревича не согласны с заочным арестом Москалюка. Адвокат Игорь Трунов считает решение суда, как и реанимацию уголовного дела, незаконным. Он заявил URA.RU, что в Израиль Москалюк уехал на лечение и не может вернуться, так как врачи запретили ему летать самолетами.

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Свердловский областной суд оставил в силе решение о заочном аресте бизнесмена Алексея Москалюка, фигуранта уголовных дел челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Вынесено решение. Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в сообщении. Адвокаты Юревича пытались оспорить решение о заочном аресте Москалюка, вынесенном Ленинским районным судом Екатеринбурга. Москалюк обвиняется в посредничестве в передаче взяток в рамках уголовного дела, возбужденного осенью 2012 года, о коррупции в челябинском минздраве. Сначала Москалюк обвинялся в мошенничестве, затем получил статус свидетеля. В 2014 году он уехал в Израиль и не вернулся в Россию. По делу о взятках в минздраве был осужден экс-министр Виталий Тесленко. Он же дал показания на Юревича. Последний, к тому времени ушедший с поста губернатора, уехал в Лондон. Позже в отношении него возбудили второе уголовное дело, бывшего главу региона обвинили в получении взяток с дорожных контрактов. Адвокаты Юревича не согласны с заочным арестом Москалюка. Адвокат Игорь Трунов считает решение суда, как и реанимацию уголовного дела, незаконным. Он заявил URA.RU, что в Израиль Москалюк уехал на лечение и не может вернуться, так как врачи запретили ему летать самолетами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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