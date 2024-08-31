Свердловский суд оставил в силе решение о заочном аресте фигуранта дела Юревича

Свердловский областной суд оставил в силе решение о заочном аресте Москалюка

01 сентября 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Решение об аресте фигуранта дела экс-губернатора Юревича оставили без изменений Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича Свердловский областной суд оставил в силе решение о заочном аресте бизнесмена Алексея Москалюка, фигуранта уголовных дел челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Вынесено решение. Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в сообщении. Адвокаты Юревича пытались оспорить решение о заочном аресте Москалюка, вынесенном Ленинским районным судом Екатеринбурга. Москалюк обвиняется в посредничестве в передаче взяток в рамках уголовного дела, возбужденного осенью 2012 года, о коррупции в челябинском минздраве. Сначала Москалюк обвинялся в мошенничестве, затем получил статус свидетеля. В 2014 году он уехал в Израиль и не вернулся в Россию. По делу о взятках в минздраве был осужден экс-министр Виталий Тесленко. Он же дал показания на Юревича. Последний, к тому времени ушедший с поста губернатора, уехал в Лондон. Позже в отношении него возбудили второе уголовное дело, бывшего главу региона обвинили в получении взяток с дорожных контрактов. Адвокаты Юревича не согласны с заочным арестом Москалюка. Адвокат Игорь Трунов считает решение суда, как и реанимацию уголовного дела, незаконным. Он заявил URA.RU, что в Израиль Москалюк уехал на лечение и не может вернуться, так как врачи запретили ему летать самолетами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд оставил в силе решение о заочном аресте бизнесмена Алексея Москалюка, фигуранта уголовных дел челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Вынесено решение. Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в сообщении. Адвокаты Юревича пытались оспорить решение о заочном аресте Москалюка, вынесенном Ленинским районным судом Екатеринбурга. Москалюк обвиняется в посредничестве в передаче взяток в рамках уголовного дела, возбужденного осенью 2012 года, о коррупции в челябинском минздраве. Сначала Москалюк обвинялся в мошенничестве, затем получил статус свидетеля. В 2014 году он уехал в Израиль и не вернулся в Россию. По делу о взятках в минздраве был осужден экс-министр Виталий Тесленко. Он же дал показания на Юревича. Последний, к тому времени ушедший с поста губернатора, уехал в Лондон. Позже в отношении него возбудили второе уголовное дело, бывшего главу региона обвинили в получении взяток с дорожных контрактов. Адвокаты Юревича не согласны с заочным арестом Москалюка. Адвокат Игорь Трунов считает решение суда, как и реанимацию уголовного дела, незаконным. Он заявил URA.RU, что в Израиль Москалюк уехал на лечение и не может вернуться, так как врачи запретили ему летать самолетами.