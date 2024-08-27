Бывший водитель челябинского экс-губернатора стал фигурантом «медицинского дела»

27 августа 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

По версии следствия, Александр Москалюк посредничал в передаче взяток при заключении медицинских контрактов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича Заочный арест Александра Москалюка, бывшего водителя экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, связан с вновь открывшимися обстоятельствами так называемого «медицинского дела» 2012—2013 годов. Об этом сообщил 27 августа источник URA.RU в силовых структурах. «Всплыла новая информация о взятках, которые передавались тогда высшему руководству региона от получателей медицинских контрактов. Предположительно, посредником при этом выступал Москалюк, как доверенное лицо управлявшего тогда областью Михаила Юревича», — пояснил инсайдер. В свою очередь, юристы Юревича связали произошедшее с национализацией холдинга «Макфа». «Когда запустили гражданское дело по „Макфе“, реанимировали и это уголовное дело. Начали допрашивать свидетелей по „Макфе“ и изменили Москалюку меру пресечения. Хотя давно уже уголовное дело прекратили», — заявил адвокат Игорь Трунов. В конце октября 2012 года в Челябинской области задержали министра здравоохранения Виталия Тесленко, заместителя главврача санатория «Кисегач» Ивана Сорокуна и главврача областной больницы №4 Михаила Шуховцева. Все трое обвинялись в получении «откатов» с медицинских контрактов. В январе 2013 года в рамках того же дела задержали Москалюка. После нескольких месяцев в СИЗО все четверых перевели под домашний арест. Сорокун наказания избежал. Шуховцева приговорили к 3,5 года колонии строгого режима, но отпустили досрочно из-за проблем со здоровьем. Тесленко получил срок в 7,5 лет строгого режима, отсидел две трети и вышел по УДО. Будучи под следствием, он дал показания на Юревича, заявив, что передавал ему взятки. Это стало основанием для первого уголовного дела в отношении Юревича, после чего тот уехал в Лондон и был объявлен в розыск. Москалюк же получил статус свидетеля и отбыл на лечение в Израиль, откуда уже не возвращался. Бывший водитель считается доверенным лицом Юревича, на которого оформлен целый ряд активов — включая долю в обанкроченной строительной компании «Гринфлайт» и ряд челябинских управляющих компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заочный арест Александра Москалюка, бывшего водителя экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, связан с вновь открывшимися обстоятельствами так называемого «медицинского дела» 2012—2013 годов. Об этом сообщил 27 августа источник URA.RU в силовых структурах. «Всплыла новая информация о взятках, которые передавались тогда высшему руководству региона от получателей медицинских контрактов. Предположительно, посредником при этом выступал Москалюк, как доверенное лицо управлявшего тогда областью Михаила Юревича», — пояснил инсайдер. В свою очередь, юристы Юревича связали произошедшее с национализацией холдинга «Макфа». «Когда запустили гражданское дело по „Макфе“, реанимировали и это уголовное дело. Начали допрашивать свидетелей по „Макфе“ и изменили Москалюку меру пресечения. Хотя давно уже уголовное дело прекратили», — заявил адвокат Игорь Трунов. В конце октября 2012 года в Челябинской области задержали министра здравоохранения Виталия Тесленко, заместителя главврача санатория «Кисегач» Ивана Сорокуна и главврача областной больницы №4 Михаила Шуховцева. Все трое обвинялись в получении «откатов» с медицинских контрактов. В январе 2013 года в рамках того же дела задержали Москалюка. После нескольких месяцев в СИЗО все четверых перевели под домашний арест. Сорокун наказания избежал. Шуховцева приговорили к 3,5 года колонии строгого режима, но отпустили досрочно из-за проблем со здоровьем. Тесленко получил срок в 7,5 лет строгого режима, отсидел две трети и вышел по УДО. Будучи под следствием, он дал показания на Юревича, заявив, что передавал ему взятки. Это стало основанием для первого уголовного дела в отношении Юревича, после чего тот уехал в Лондон и был объявлен в розыск. Москалюк же получил статус свидетеля и отбыл на лечение в Израиль, откуда уже не возвращался. Бывший водитель считается доверенным лицом Юревича, на которого оформлен целый ряд активов — включая долю в обанкроченной строительной компании «Гринфлайт» и ряд челябинских управляющих компаний.