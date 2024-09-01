На Украине рухнул военный вертолет Ми-2 во время тренировочного полета

Вертолет Ми-2 потерпел крушение (архивное фото)
На Украине во время учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-2. Экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб, передали в Харьковском национальном университете ВС.
«Экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины», — заявили национальном университете. Слова приводит РБК-Украина.
Ранее на Украине был сбит американский истребитель F-16. Виной тому могла стать ошибка военных, применивших ЗРК Patriot против своей авиации.
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