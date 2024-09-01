01 сентября 2024

На Украине рухнул военный вертолет Ми-2 во время тренировочного полета

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Вертолет Ми-2 потерпел крушение (архивное фото)
Вертолет Ми-2 потерпел крушение (архивное фото) Фото:

На Украине во время учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-2. Экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб, передали в Харьковском национальном университете ВС.

«Экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины», — заявили национальном университете. Слова приводит РБК-Украина.

Ранее на Украине был сбит американский истребитель F-16. Виной тому могла стать ошибка военных, применивших ЗРК Patriot против своей авиации.

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На Украине во время учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-2. Экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб, передали в  Харьковском национальном университете ВС. « Экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины», — заявили национальном университете. Слова приводит РБК-Украина. Ранее на Украине был сбит американский истребитель F-16. Виной тому могла стать ошибка военных, применивших ЗРК Patriot против своей авиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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