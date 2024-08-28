Shot: ВС России впервые уничтожили украинский F-16

28 августа 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

ВС РФ могли поразить истребитель F-16 в Хмельницкой области Украины, передает Shot Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные, по предварительной версии, смогли впервые уничтожить американский истребитель F-16 на Украине. Техника была поражена в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает Shot. При этом в Минобороны РФ пока никак не комментировали данную информацию. «Информация [об уничтожении солдатами РФ самолета F-16] сейчас пока что проверяется. Требуется уточнить еще несколько моментов до официальных заявлений», — рассказал собеседник, близкий к МО РФ. Его слова передает Shot, сообщение приводит Life.ru. Авторы канала отмечают, что накануне ВС РФ был нанесен ракетный удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. Тогда отмечалось, что истребители F-16 были подняты в воздух украинскими силами. После нескольких часов патрулирования, самолеты вернулись на базу. Тогда же военные РФ вновь атаковали аэродром. Именно тогда и мог быть поражен американский истребитель, предполагают источники. Украина 31 июля официально получила первую партию истребителей F-16 от западных стран. В частности, технику передали Дания и Нидерланды. Отмечалось, что Киев смог получить только 10 единиц воздушной техники. Спустя несколько дней истребители заметили над частью Херсонской области. В Минобороны РФ отмечали, что ВС РФ неоднократно атакуют военные аэродромы ВСУ. Недавно сообщалось об уничтожении бомбардировщиков Су-24, а также нескольких вертолетов Ми. На днях украинский лидер Владимир Зеленский открыто заявил, что F-16 уже задействованы в боях на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные, по предварительной версии, смогли впервые уничтожить американский истребитель F-16 на Украине. Техника была поражена в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает Shot. При этом в Минобороны РФ пока никак не комментировали данную информацию. «Информация [об уничтожении солдатами РФ самолета F-16] сейчас пока что проверяется. Требуется уточнить еще несколько моментов до официальных заявлений», — рассказал собеседник, близкий к МО РФ. Его слова передает Shot, сообщение приводит Life.ru. Авторы канала отмечают, что накануне ВС РФ был нанесен ракетный удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. Тогда отмечалось, что истребители F-16 были подняты в воздух украинскими силами. После нескольких часов патрулирования, самолеты вернулись на базу. Тогда же военные РФ вновь атаковали аэродром. Именно тогда и мог быть поражен американский истребитель, предполагают источники. Украина 31 июля официально получила первую партию истребителей F-16 от западных стран. В частности, технику передали Дания и Нидерланды. Отмечалось, что Киев смог получить только 10 единиц воздушной техники. Спустя несколько дней истребители заметили над частью Херсонской области. В Минобороны РФ отмечали, что ВС РФ неоднократно атакуют военные аэродромы ВСУ. Недавно сообщалось об уничтожении бомбардировщиков Су-24, а также нескольких вертолетов Ми. На днях украинский лидер Владимир Зеленский открыто заявил, что F-16 уже задействованы в боях на Украине.