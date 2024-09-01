WSJ: страх Байдена пересечь красные линии России повлиял на политику США

Опасения президента США Джо Байдена пересечь красные линии России повлияли на политику Вашингтона в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщил источник.
«Боязнь пересечь красные линии России сформировала подход президента Байдена к конфликту на Украине. Не желая, чтобы это превратилось в прямую войну с НАТО, он не решался сразу дать Киеву запрашиваемое оружие», — передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник.
Ранее Байден заявлял, что не уважает ничьи красные линии в ситуации с Украиной. Он добавил, что США будут укреплять обороноспособность Украины, передает RT.
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