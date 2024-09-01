Из-за массовой драки мигрантов в Подмосковье возбудили уголовное дело

В Раменском (Московская область) возник конфликт с участием мигрантов, по факту которого возбуждено уголовное дело. Информацию о массовой драке подтвердил Следственный комитет (СК) России.
«В соцмедиа сообщается, что в Раменском городском округе мигранты устроили массовую драку. Следственными органами ГСУ по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — заявили представители СК России в официальном telegram-канале ведомства.
Председателю СК Александру Бастрыкину будет представлен доклад о результатах расследования инцидента. По сообщению ведомства, жители района не раз обращались к властям по поводу проблем с мигрантами.
Ранее в подмосковном Щелково четверо вооружённых людей атаковали свадебный микроавтобус. После разбития стекла злоумышленники скрылись, но впоследствии были задержаны правоохранительными органами.
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