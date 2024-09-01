В челябинском селе после увольнения почтальона некому носить пенсию

Жительница Спасского сельского поселения в Верхнеуральском районе Челябинской области пожаловалась на то, что в населенном пункте некому носить пенсию и корреспонденцию, поскольку работавший на почте сотрудник уволился. В социальных сетях она попросила разобраться в сложившейся ситуации.
«У нас уже как две недели не работает почта. Люди не могут получить ни пенсии, ни газеты и журналы по подписке, ни посылки. Потому что уволилась работавшая у нас на почте женщина», — сообщила в соцсети «Вконтакте» Арина Москвичева.
По словам женщины, почтальон была оформлена на полставки и занималась продажей бакалеи, при этом отделение обслуживало три поселения. Челябинка потребовала навести порядок и разобраться в ситуации.
Корреспондент URA.RU отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в УФПС Челябинской области. Ожидается ответ.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Челябинска пожаловались на огромные очереди, а также некомпетентность и хамство сотрудников в многофункциональном центре (МФЦ) на улице Труда. Мнение горожанки поддержали участники сообщества «Текслер, помоги».
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