01 сентября 2024
31 августа 2024

В челябинском селе после увольнения почтальона некому носить пенсию

В Челябинском селе после увольнения почтальона некому носить пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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В Верхнеуральском районе жители пожаловались на отсутствие почтальона (архивное фото) Фото:

Жительница Спасского сельского поселения в Верхнеуральском районе Челябинской области пожаловалась на то, что в населенном пункте некому носить пенсию и корреспонденцию, поскольку работавший на почте сотрудник уволился. В социальных сетях она попросила разобраться в сложившейся ситуации.

«У нас уже как две недели не работает почта. Люди не могут получить ни пенсии, ни газеты и журналы по подписке, ни посылки. Потому что уволилась работавшая у нас на почте женщина», — сообщила в соцсети «Вконтакте» Арина Москвичева.

По словам женщины, почтальон была оформлена на полставки и занималась продажей бакалеи, при этом отделение обслуживало три поселения. Челябинка потребовала навести порядок и разобраться в ситуации.

Корреспондент URA.RU отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в УФПС Челябинской области. Ожидается ответ.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Челябинска пожаловались на огромные очереди, а также некомпетентность и хамство сотрудников в многофункциональном центре (МФЦ) на улице Труда. Мнение горожанки поддержали участники сообщества «Текслер, помоги».

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Жительница Спасского сельского поселения в Верхнеуральском районе Челябинской области пожаловалась на то, что в населенном пункте некому носить пенсию и корреспонденцию, поскольку работавший на почте сотрудник уволился. В социальных сетях она попросила разобраться в сложившейся ситуации. «У нас уже как две недели не работает почта. Люди не могут получить ни пенсии, ни газеты и журналы по подписке, ни посылки. Потому что уволилась работавшая у нас на почте женщина», — сообщила в соцсети «Вконтакте» Арина Москвичева. По словам женщины, почтальон была оформлена на полставки и занималась продажей бакалеи, при этом отделение обслуживало три поселения. Челябинка потребовала навести порядок и разобраться в ситуации. Корреспондент URA.RU отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в УФПС Челябинской области. Ожидается ответ. Ранее URA.RU сообщало, что жители Челябинска пожаловались на огромные очереди, а также некомпетентность и хамство сотрудников в многофункциональном центре (МФЦ) на улице Труда. Мнение горожанки поддержали участники сообщества «Текслер, помоги».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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