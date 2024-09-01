На Украине ввели экстренные отключения электричества

В ряде областей Украины, включая столицу, введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом проинформировал энергохолдинг ДТЭК.
«Введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме», — сообщает ДТЭК в своем официальном telegram-канале.
Согласно уточненным данным «Укрэнерго», отключения электричества затронут сразу 13 областей Украины. Ограничения электроснабжения начали действовать вечером первого сентября.
Украина может столкнуться с серьезными проблемами электроснабжения в зимний период. Ранее сообщалось, что страна не успеет нарастить необходимые дополнительные энергетические мощности для решения проблемы отключений света. Национальный банк Украины прогнозирует, что из-за отключений и повреждений инфраструктуры еще 400 тысяч человек покинут страну.
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