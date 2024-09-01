01 сентября 2024

На Украине ввели экстренные отключения электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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В четырех областях страны начали выключать электроэнергию
В четырех областях страны начали выключать электроэнергию Фото:

В ряде областей Украины, включая столицу, введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом проинформировал энергохолдинг ДТЭК.

«Введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме», — сообщает ДТЭК в своем официальном telegram-канале.

Согласно уточненным данным «Укрэнерго», отключения электричества затронут сразу 13 областей Украины. Ограничения электроснабжения начали действовать вечером первого сентября.

Украина может столкнуться с серьезными проблемами электроснабжения в зимний период. Ранее сообщалось, что страна не успеет нарастить необходимые дополнительные энергетические мощности для решения проблемы отключений света. Национальный банк Украины прогнозирует, что из-за отключений и повреждений инфраструктуры еще 400 тысяч человек покинут страну.

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В ряде областей Украины, включая столицу, введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом проинформировал энергохолдинг ДТЭК. «Введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме», — сообщает ДТЭК в своем официальном telegram-канале. Согласно уточненным данным «Укрэнерго», отключения электричества затронут сразу 13 областей Украины. Ограничения электроснабжения начали действовать вечером первого сентября. Украина может столкнуться с серьезными проблемами электроснабжения в зимний период. Ранее сообщалось, что страна не успеет нарастить необходимые дополнительные энергетические мощности для решения проблемы отключений света. Национальный банк Украины прогнозирует, что из-за отключений и повреждений инфраструктуры еще 400 тысяч человек покинут страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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