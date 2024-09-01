Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов определился с кандидатурой на пост своего заместителя, отвечающего за внутреннюю политику. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что эту должность займет директор центра «Россия — моя история. Сургут» Виталий Малыхин, который был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.
«Глава города определился с кандидатом на пост политического вице-мэра. Им станет Малыхин. Кандидатура уже утверждена и согласована с окружными властями», — рассказал инсайдер.
По словам источника, Малыхин приступит к своим должностным обязанностям во второй половине сентября. «Сейчас ему необходимо передать дела», — уточнил информатор. Собеседник агентства в мэрии подтвердил информацию на условиях анонимности. По его словам, соперничавшие с Малыхиным глава аппарата думы Елена Ануфриева и начальник отдела протокола Алена Хисамова не получат пост главы сургутского внупола и какие-либо руководящие должности в политблоке.
Малыхин также входит в группу лекторов Российского общества «Знание» от Югры. В этом списке также есть экс-губернатора ХМАО Наталья Комарова, куратор окружного внупола Алексей Шипилов и другие известные политики округа.
Предыдущий заместитель главы города по внуполу Михаил Гуменюк покинул пост. Источники отмечают, что он был креатурой экс-главы города Андрея Филатова и не пережил кадровые чистки при смене власти.
В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о шорт-листе кандидатов на пост вице-мэра Сургута по внутренней политики. В него вошли Малыхин, Хисамова и Ануфриева.
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