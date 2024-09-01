01 сентября 2024
31 августа 2024

Глава Сургута определился с кандидатурой зама по внутренней политике. Инсайд

Вице-мэром Сургута по внутренней политике станет Малыхин
© Служба новостей «URA.RU»
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Кресло политического вице-мэра Сургута прочат Виталию Малыхину
Кресло политического вице-мэра Сургута прочат Виталию Малыхину Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов определился с кандидатурой на пост своего заместителя, отвечающего за внутреннюю политику. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что эту должность займет директор центра «Россия — моя история. Сургут» Виталий Малыхин, который был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.

«Глава города определился с кандидатом на пост политического вице-мэра. Им станет Малыхин. Кандидатура уже утверждена и согласована с окружными властями», — рассказал инсайдер.

По словам источника, Малыхин приступит к своим должностным обязанностям во второй половине сентября. «Сейчас ему необходимо передать дела», — уточнил информатор. Собеседник агентства в мэрии подтвердил информацию на условиях анонимности. По его словам, соперничавшие с Малыхиным глава аппарата думы Елена Ануфриева и начальник отдела протокола Алена Хисамова не получат пост главы сургутского внупола и какие-либо руководящие должности в политблоке.

Малыхин также входит в группу лекторов Российского общества «Знание» от Югры. В этом списке также есть экс-губернатора ХМАО Наталья Комарова, куратор окружного внупола Алексей Шипилов и другие известные политики округа.

Предыдущий заместитель главы города по внуполу Михаил Гуменюк покинул пост. Источники отмечают, что он был креатурой экс-главы города Андрея Филатова и не пережил кадровые чистки при смене власти.

В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о шорт-листе кандидатов на пост вице-мэра Сургута по внутренней политики. В него вошли Малыхин, Хисамова и Ануфриева.

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Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов определился с кандидатурой на пост своего заместителя, отвечающего за внутреннюю политику. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что эту должность займет директор центра «Россия — моя история. Сургут» Виталий Малыхин, который был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. «Глава города определился с кандидатом на пост политического вице-мэра. Им станет Малыхин. Кандидатура уже утверждена и согласована с окружными властями», — рассказал инсайдер. По словам источника, Малыхин приступит к своим должностным обязанностям во второй половине сентября. «Сейчас ему необходимо передать дела», — уточнил информатор. Собеседник агентства в мэрии подтвердил информацию на условиях анонимности. По его словам, соперничавшие с Малыхиным глава аппарата думы Елена Ануфриева и начальник отдела протокола Алена Хисамова не получат пост главы сургутского внупола и какие-либо руководящие должности в политблоке. Малыхин также входит в группу лекторов Российского общества «Знание» от Югры. В этом списке также есть экс-губернатора ХМАО Наталья Комарова, куратор окружного внупола Алексей Шипилов и другие известные политики округа. Предыдущий заместитель главы города по внуполу Михаил Гуменюк покинул пост. Источники отмечают, что он был креатурой экс-главы города Андрея Филатова и не пережил кадровые чистки при смене власти. В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о шорт-листе кандидатов на пост вице-мэра Сургута по внутренней политики. В него вошли Малыхин, Хисамова и Ануфриева.
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