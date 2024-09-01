01 сентября 2024

В одном из ресторанов в центре Москвы произошла стрельба

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве мужчина начал стрелять в воздух
В Москве мужчина начал стрелять в воздух Фото:

В ресторане на Малой Бронной улице в центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Ход и результаты процессуальной проверки (стрельбы на Малой Бронной — прим. URA.RU) на контроле в прокуратуре», — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Стрельба предположительно последовала за конфликтом между посетителями. Могло быть использовано травматическое оружие.

Согласно информации от telegram-каналов 112 и Baza, спор между несколькими мужчинами в ресторане «Аист» на Патриарших прудах перерос в физическое столкновение, после чего один из участников начал стрелять в воздух. Подозреваемый в использовании оружия был якобы задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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В ресторане на Малой Бронной улице в центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщила столичная прокуратура. «Ход и результаты процессуальной проверки (стрельбы на Малой Бронной — прим. URA.RU) на контроле в прокуратуре», — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Стрельба предположительно последовала за конфликтом между посетителями. Могло быть использовано травматическое оружие. Согласно информации от telegram-каналов 112 и Baza, спор между несколькими мужчинами в ресторане «Аист» на Патриарших прудах перерос в физическое столкновение, после чего один из участников начал стрелять в воздух. Подозреваемый в использовании оружия был якобы задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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