В одном из ресторанов в центре Москвы произошла стрельба

В ресторане на Малой Бронной улице в центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщила столичная прокуратура.
«Ход и результаты процессуальной проверки (стрельбы на Малой Бронной — прим. URA.RU) на контроле в прокуратуре», — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Стрельба предположительно последовала за конфликтом между посетителями. Могло быть использовано травматическое оружие.
Согласно информации от telegram-каналов 112 и Baza, спор между несколькими мужчинами в ресторане «Аист» на Патриарших прудах перерос в физическое столкновение, после чего один из участников начал стрелять в воздух. Подозреваемый в использовании оружия был якобы задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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