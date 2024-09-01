ХМАО стал лидером по самым высоким зарплатам России

ХМАО занял второе место в рейтинге регионов России по самым высоким зарплатам. Доля югорских работников, которые получают зарплату выше средней по стране, составляет почти 55%.
«Второе место Ханты-Мансийский автономный округ. Доля работников с зарплатой выше среднего по стране: 54,2%», — выяснило РИА Новости.
Также здесь многие получают зарплату выше двух средних по стране. Их доля составляет 18,6%.
Обогнать Югру удалось только соседям в ЯНАО. Там зарплату выше одной средней по стране получают почти 66%, а больше двух средних 25%.
В ХМАО за год заметно выросли зарплаты сотрудников гостинично-ресторанной сферы. Так доходы официантов увеличились на 59%, у администраторов ресторанов — на 20%, а повара стали зарабатывать больше на 18%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!