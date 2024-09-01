01 сентября 2024
31 августа 2024

ХМАО стал лидером по самым высоким зарплатам России

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО почти 55% работников получают зарплату выше средней по стране
В ХМАО почти 55% работников получают зарплату выше средней по стране Фото:

ХМАО занял второе место в рейтинге регионов России по самым высоким зарплатам. Доля югорских работников, которые получают зарплату выше средней по стране, составляет почти 55%.

«Второе место Ханты-Мансийский автономный округ. Доля работников с зарплатой выше среднего по стране: 54,2%», — выяснило РИА Новости.

Также здесь многие получают зарплату выше двух средних по стране. Их доля составляет 18,6%.

Обогнать Югру удалось только соседям в ЯНАО. Там зарплату выше одной средней по стране получают почти 66%, а больше двух средних 25%.

В ХМАО за год заметно выросли зарплаты сотрудников гостинично-ресторанной сферы. Так доходы официантов увеличились на 59%, у администраторов ресторанов — на 20%, а повара стали зарабатывать больше на 18%.

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ХМАО занял второе место в рейтинге регионов России по самым высоким зарплатам. Доля югорских работников, которые получают зарплату выше средней по стране, составляет почти 55%. «Второе место Ханты-Мансийский автономный округ. Доля работников с зарплатой выше среднего по стране: 54,2%», — выяснило РИА Новости. Также здесь многие получают зарплату выше двух средних по стране. Их доля составляет 18,6%. Обогнать Югру удалось только соседям в ЯНАО. Там зарплату выше одной средней по стране получают почти 66%, а больше двух средних 25%. В ХМАО за год заметно выросли зарплаты сотрудников гостинично-ресторанной сферы. Так доходы официантов увеличились на 59%, у администраторов ресторанов — на 20%, а повара стали зарабатывать больше на 18%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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