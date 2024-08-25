В ХМАО подскочили зарплаты работников ресторанов

В ХМАО за год заметно выросли зарплаты сотрудников гостинично-ресторанной сферы. Так доходы официантов увеличились на 59%, у администраторов ресторанов — на 20%, а повара стали зарабатывать больше на 18%. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».
«В июле текущего года в ХМАО лидером по приросту средних зарплатных предложений стала профессия официанта. Их доходы увеличились на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе лидеров по росту зарплат в июле 2024 года казались также администраторы ресторана и повара — средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 20% и 18%», — сообщили эксперты.
Средняя зарплата официантов в июле текущего года составила 50 406 рублей. Повара теперь могут рассчитывать в среднем на 49 802 рубля, а администраторы ресторана — на 58 948 рублей в месяц при полной занятости, добавили аналитики.
За год в Югре также увеличились зарплаты у рабочих. Так доходы токарей подскочили на 63%, у курьеров — на 62%, а маляры стали зарабатывать больше на 32%.
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