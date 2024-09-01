«Известия»: в России создали закрытый мессенджер для военных

Российские разработчики создали специальный мессенджер, предназначенный для использования в военных целях. Это приложение уже было опробовано в условиях боевых действий и получило высокую оценку за свою эффективность, сообщает газета «Известия».
«В России разработан специальный мессенджер для военных целей. Он уже прошел испытания в зоне боевых действий, собрал положительные отзывы и успешно применяется на поле боя», — сообщают «Известия».
Газета отмечает, что мессенджер полностью децентрализован и не требует серверов или единых баз данных. Система чатов позволяет обмениваться геоданными и передавать структурированную информацию о тактической обстановке.
В создании средств связи для военных в том числе принимают участие жители городов по всей России. Так, группа разработчиков из Ульяновска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга сделала программное обеспечение для защиты связи бойцов на спецоперации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.