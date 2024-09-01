01 сентября 2024

«Известия»: в России создали закрытый мессенджер для военных

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Мессенджер уже был протестирован военными в зоне боевых действий
Мессенджер уже был протестирован военными в зоне боевых действий Фото:

Российские разработчики создали специальный мессенджер, предназначенный для использования в военных целях. Это приложение уже было опробовано в условиях боевых действий и получило высокую оценку за свою эффективность, сообщает газета «Известия».

«В России разработан специальный мессенджер для военных целей. Он уже прошел испытания в зоне боевых действий, собрал положительные отзывы и успешно применяется на поле боя», — сообщают «Известия».

Газета отмечает, что мессенджер полностью децентрализован и не требует серверов или единых баз данных. Система чатов позволяет обмениваться геоданными и передавать структурированную информацию о тактической обстановке.

В создании средств связи для военных в том числе принимают участие жители городов по всей России. Так, группа разработчиков из Ульяновска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга сделала программное обеспечение для защиты связи бойцов на спецоперации.

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Российские разработчики создали специальный мессенджер, предназначенный для использования в военных целях. Это приложение уже было опробовано в условиях боевых действий и получило высокую оценку за свою эффективность, сообщает газета «Известия». «В России разработан специальный мессенджер для военных целей. Он уже прошел испытания в зоне боевых действий, собрал положительные отзывы и успешно применяется на поле боя», — сообщают «Известия». Газета отмечает, что мессенджер полностью децентрализован и не требует серверов или единых баз данных. Система чатов позволяет обмениваться геоданными и передавать структурированную информацию о тактической обстановке. В создании средств связи для военных в том числе принимают участие жители городов по всей России. Так, группа разработчиков из Ульяновска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга сделала программное обеспечение для защиты связи бойцов на спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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