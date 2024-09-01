Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете «Оноодор»

Президент России Владимир Путин дал интервью монгольской газете «Оноодор». В нем российский лидер напомнил о тесном сотрудничестве двух стран, рассказал о спецоперации на Украине и отношениях с Западом.
«Сразу отмечу, что развитие всестороннего взаимовыгодного партнёрства с Монголией — нашим близким соседом и давним другом — всегда было и остаётся одним из приоритетов российской внешней политики», — заявил Путин. Разговор с президентом опубликован на официальном сайте Кремля. Российский лидер заявил, что русский и монгольский народ связывают десятилетия плодотворной дружбы.
Также Путин выразил уверенность, что кадровые перестановки в Монголии после выборов не смогут повлиять на желание сотрудничать с Россией. Президент отметил, что при транзите газа через восточноазиатское государство в Китай часть трубопроводного газа возможно будет использовано для развитии инфраструктуры и экономики Монголии.
Российский лидер отметил, что РФ продолжает выполнять цели в ходе спецоперации для того, чтобы обеспечить свою безопасность. По его словам, Украина стала разменной монетой для Запада, пытающегося реализовать свои амбиции в геополитике.
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