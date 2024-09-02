Появилась новая версия крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

«Коммерсант»: Ми-8 мог потерпеть крушение из-за плохой видимости в тумане
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Поиски пропавших после крушения приостановлены из-за темноты
Поиски пропавших после крушения приостановлены из-за темноты Фото:
новость из сюжета
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Причиной крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке могла стать потеря ориентации пилотом в условиях плохой видимости из-за густого тумана. Трагедия привела к гибели 19 пассажиров и трех членов экипажа.

«Потеря ориентации пилотом в условиях густого тумана стала наиболее вероятной версией о причинах крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке», — сообщает «Коммерсант». В результате столкновения машины с сопкой погибли 19 пассажиров и три члена экипажа.

На момент последних сообщений спасатели нашли останки 17 погибших. Поисковые работы пришлось приостановить из-за наступления ночи.

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Причиной крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке могла стать потеря ориентации пилотом в условиях плохой видимости из-за густого тумана. Трагедия привела к гибели 19 пассажиров и трех членов экипажа. «Потеря ориентации пилотом в условиях густого тумана стала наиболее вероятной версией о причинах крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке», — сообщает «Коммерсант». В результате столкновения машины с сопкой погибли 19 пассажиров и три члена экипажа. На момент последних сообщений спасатели нашли останки 17 погибших. Поисковые работы пришлось приостановить из-за наступления ночи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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