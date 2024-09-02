Появилась новая версия крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Поиски пропавших после крушения приостановлены из-за темноты
Причиной крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке могла стать потеря ориентации пилотом в условиях плохой видимости из-за густого тумана. Трагедия привела к гибели 19 пассажиров и трех членов экипажа.
«Потеря ориентации пилотом в условиях густого тумана стала наиболее вероятной версией о причинах крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке», — сообщает «Коммерсант». В результате столкновения машины с сопкой погибли 19 пассажиров и три члена экипажа.
На момент последних сообщений спасатели нашли останки 17 погибших. Поисковые работы пришлось приостановить из-за наступления ночи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.