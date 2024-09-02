Мать пассажира упавшего Ми-8 рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать пассажира вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке в районе вулкана Вачкажец, Валентина Никулина, рассказала, что за день до трагедии разговаривала со своим сыном. Он планировал поплавать в Тихом океане.
«Я знала, что они хотят плавать в Тихом океане, а вот про вулкан ничего не знала и про вертолет», — передает слова Никулиной РЕН ТВ. Валентина при этом подчеркнула, что про вулкан и вертолет ей ничего не было известно. Она добавила, что последние фотографии сын прислал ей 30 августа в 10 утра, на которых он был на фоне Тихого океана.
31 августа вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с 19 туристами и тремя членами экипажа пропал с радаров во время рейса. Среди пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и основатель Kamchatka freeride community Кирилл Серегин. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. 1 сентября были обнаружены обломки вертолета и тела 17 погибших на высоте 900 метров вблизи места, где вертолет последний раз выходил на связь, передает А42.
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