Куда выгоднее поехать в отпуск осенью в 2024 году: топ-5 лучших направлений

Осень — это прекрасное время для путешествий. С началом «бархатного сезона» многие туристические направления становятся идеальными для отдыха. URA.RU в своем материале представляет вашему вниманию топ-5 лучших направлений для осеннего отпуска в 2024 году.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
- Температура воздуха: +38 градусов.
- Температура воды: около +27 градусов.
Одной из необычных и ярких стран, доступных для россиян, остаются ОАЭ. Осенью здесь как раз начинается сезон, когда невыносимая летняя жара уже позади, и можно приятно проводить время на пляже, а вечером прогуливаться вдоль стеклянных небоскребов Дубая.
Любители активного отдыха могут отправиться на сафари в пустыне и провести вечер в лагере бедуинов — это очень популярное и сравнительно недорогое для здешних мест развлечение. Столица страны, Абу-Даби, также предоставляет множество уникальных возможностей для туристов: визит в знаменитый Феррари-парк или одну из крупнейших мечетей мира — мечеть Шейха Заид.
Стоимость стандартного тура или билетов составляет от 120 тысяч рублей для двоих в обе стороны. При этом стоимость горящего тура или билетов будет несколько ниже, начиная от 100 тысяч рублей за двоих в обе стороны. Стоимость билетов, если приобретать их отдельно, составит от 82 тысяч рублей, а для горящего предложения — от 50 тысяч рублей на двоих в обе стороны.
Азербайджан
- Температура воздуха: +26 градусов.
- Температура воды: +24 градусов.
Столица Азербайджана, Баку, отлично подходит для отдыха в осеннее время. Здесь очень тепло даже в ноябре. В Баку возможен как курортный отдых в санаториях на берегу моря, так и городской. Город предлагает большое количество достопримечательностей: музеи, крепости, дворцы. Особого внимания заслуживает историческая часть города с узкими улочками и резкими перепадами высот.
Стоимость обычного тура составляет от 95 тысяч рублей, а билетов — от 75 тысяч рублей на двоих в обе стороны. Стоимость горящего тура начинается от 85 тысяч рублей, в то время как стоимость горящих билетов составляет от 47 тысяч рублей на двоих в обе стороны.
Грузия
- Температура воздуха: +28 градусов.
- Температура воды: +23-25 градусов.
Грузия — страна, обладающая неповторимой красотой и разнообразием природных и культурных достопримечательностей. Основными направлениями для туристов в Грузии являются столица Тбилиси и курортный город Батуми. Тбилиси привлекает любителей истории своими древними улицами, музеями и архитектурными памятниками.
В то время как Батуми, расположенный на побережье Черного моря, является идеальным местом для тех, кто ищет спокойного отдыха с чистым морским воздухом и живописными пляжами. Многие туристы выбирают Грузию именно за ее уникальную красоту и возможность наслаждаться как культурными достопримечательностями, так и природными чудесами этого региона.
Стоимость тура или билетов составляет от 98 тысяч до 100 тысяч рублей на двоих в обе стороны. Если вас интересует горящий тур или билеты, то цена начинается от 85 тысяч рублей, а в некоторых случаях может достигать 58 тысяч рублей на двоих также в обе стороны.
Армения
- Температура воздуха: +30 градусов.
- Температура воды: от +16 до 20 градусов.
Несмотря на отсутствие выхода к морю, в Армении есть множество других интересных занятий. В Ереване, например, можно посетить экскурсии на коньячном заводе, прогуляться по живописным центральным улицам и насладиться национальными блюдами. Это идеальное решение для тех, кто хочет ненадолго сменить обстановку. Недалеко от столицы расположено множество природных и исторических достопримечательностей, которые можно исследовать в сопровождении экскурсионных групп.
Египет
- Температура воздуха: от +28 до 32 градусов.
- Температура воды: +26 градусов.
Осень делает Египет идеальным местом для разнообразного отдыха: от пляжного релакса до активных приключений и экскурсий. В это же время начинается сезон фруктов, позволяя насладиться бананами, цитрусовыми, арбузами, грушами, виноградом и манго.
В Хургаде главной гордостью являются пляжи, широкие и песчаные, с удобным входом в море, что подходит для семей с детьми. Курорт знаменит отелями с системой «все включено» и множеством развлечений, включая экскурсионные программы. Здесь можно исследовать подводный мир в батискафе, совершить морскую поездку к острову Парадайз или посетить парк «Мини-Египет» с миниатюрными копиями достопримечательностей.
В Дахабе стоит посетить Цветной каньон с разноцветными слоями песчаных скал, а также Голубую дыру — подводную пещеру с живописными коралловыми рифами, идеальную для дайвинга. Лучи солнца, проникающие через широкое отверстие пещеры, создают фантастические подводные пейзажи. Путешествие в Шарм-эль-Шейх и Хургаду с пересадкой в Каире обойдется в 46 000 рублей за перелет в оба направления. Цены на туры в сентябре в Египет из России: от 90 000 рублей за двоих.
Как сэкономить на отдыхе
- Сравните стоимость тура и самостоятельной поездки. Сравните варианты на сайтах-агрегаторах перед выбором.
- Выбор транспорта. Сравнивайте время и стоимость между разными видами транспорта.
- Питание с собой. Закупайтесь в местных продуктовых магазинах, это снизит расходы на питание.
- Активные туры. Рассмотрите экономичные туры, такие как сплавы по реке или горные походы.
- Сувениры. Покупайте местные сувениры в торговых центрах, а не в туристических магазинах.
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