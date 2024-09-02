«Как можно выжить на такие деньги?»: в Госдуме предложили увеличить пособие на детей

Слуцкий предложил увеличить пособие на ребенка до 60% от заработка родителя

02 сентября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Увеличение размера выплаты станет хорошим подспорьем для семей с детьми, заявили в ЛДПР Фото: Анна Майорова © URA.RU В Госдуме депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили увеличить пособие по уходу за ребенком младше 1,5 лет до 60% от среднего заработка родителя. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Реальная зарплата в России 30-60 тысяч, поэтому мамы в декрете получают всего 15-25 тысяч. Как можно выжить на такие деньги, особенно если женщина — мать-одиночка или только что закончила учебу?» — приводит слова Слуцкого пресс-служба партии ЛДПР. Он подчеркнул, что разговоры об ипотеке и автомобилях в такой ситуации выглядят абсурдно. Слуцкий отметил, что сейчас стоит важная задача по увеличению благосостоянию семей. Депутаты предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя, а минимальное пособие установить на уровне 100% от прожиточного минимума для детей в регионе. Инициатива исходит от депутатов ЛДПР. Прожиточный минимум на детей в 2024 году варьируется по регионам. Например, в Москве он составляет 19 586 рублей, а в Чукотском автономном округе — 39 122 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили увеличить пособие по уходу за ребенком младше 1,5 лет до 60% от среднего заработка родителя. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Реальная зарплата в России 30-60 тысяч, поэтому мамы в декрете получают всего 15-25 тысяч. Как можно выжить на такие деньги, особенно если женщина — мать-одиночка или только что закончила учебу?» — приводит слова Слуцкого пресс-служба партии ЛДПР. Он подчеркнул, что разговоры об ипотеке и автомобилях в такой ситуации выглядят абсурдно. Слуцкий отметил, что сейчас стоит важная задача по увеличению благосостоянию семей. Депутаты предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя, а минимальное пособие установить на уровне 100% от прожиточного минимума для детей в регионе. Инициатива исходит от депутатов ЛДПР. Прожиточный минимум на детей в 2024 году варьируется по регионам. Например, в Москве он составляет 19 586 рублей, а в Чукотском автономном округе — 39 122 рублей.