Экономика Бизнес «Гринвич» засудил бельгийский Euroclear Bank за санкции 02 сентября 2024 в 12:46 Размер текста - 17 + Свердловский арбитраж встал на сторону «Гринвича» Фото: Илья Московец © URA.RU Управляющая компания «Итс Групп» (юрлицо ТЦ «Гринвич») отсудила более 4,8 млн долларов у бельгийского Euroclear Bank S.A./N.V, в котором заморожены активы екатеринбургских бизнесменов из-за введения санкций. Это следует из картотеки свердловского арбитража. «Иск удовлетворить полностью. Взыскать с Euroclear Bank S.A./N.V в пользу ООО „Управляющая компания Итс Групп“ 4813041 долларов и 43 цента США в счет возмещения убытков с оплатой в рублях по официальному курсу на дату фактического платежа, а также 200000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в решении суда от 30 августа. В течение месяца ответчик может подать апелляционную жалобу. УК «Итс Групп» подала иск в Свердловский арбитраж к Euroclear Bank в марте 2024-го. Судебное заседание было назначено на 18 апреля. В депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Центробанка РФ. В 2022 году организация заработала на инвестировании российских активов порядка 821 млн евро. Реинвестирование средств РФ в 2023 году принесло международной площадке уже 4,4 млрд евро. Часть из них планировалось передать Киеву в качестве финпомощи. По мнению европейского чиновника, из-за конфискации замороженных российских активов Euroclear столкнется с волной исков со стороны ЦБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Управляющая компания «Итс Групп» (юрлицо ТЦ «Гринвич») отсудила более 4,8 млн долларов у бельгийского Euroclear Bank S.A./N.V, в котором заморожены активы екатеринбургских бизнесменов из-за введения санкций. Это следует из картотеки свердловского арбитража. «Иск удовлетворить полностью. Взыскать с Euroclear Bank S.A./N.V в пользу ООО „Управляющая компания Итс Групп“ 4813041 долларов и 43 цента США в счет возмещения убытков с оплатой в рублях по официальному курсу на дату фактического платежа, а также 200000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в решении суда от 30 августа. В течение месяца ответчик может подать апелляционную жалобу. УК «Итс Групп» подала иск в Свердловский арбитраж к Euroclear Bank в марте 2024-го. Судебное заседание было назначено на 18 апреля. В депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Центробанка РФ. В 2022 году организация заработала на инвестировании российских активов порядка 821 млн евро. Реинвестирование средств РФ в 2023 году принесло международной площадке уже 4,4 млрд евро. Часть из них планировалось передать Киеву в качестве финпомощи. По мнению европейского чиновника, из-за конфискации замороженных российских активов Euroclear столкнется с волной исков со стороны ЦБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям