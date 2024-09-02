Челябинская область направила в Луганск две тонны школьных принадлежностей. Фото

02 сентября 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Гуманитарный груз отправлен к началу учебного года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Накануне нового учебного года Челябинская область направила гуманитарную помощь учащимся школ Луганской Народной Республики. Груз общим весом порядка двух тонн получили луганские школьники, в том числе из отдаленных образовательных учреждений, сообщил руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович. «Мы все знаем, что Челябинская область активно помогает нам вернуть мирную жизнь, постоянно поступает гуманитарная помощь, а также поддержка нашей армии. Спасибо губернатору Челябинской области Алексею Леонидовичу Текслеру за помощь и поддержку, за этот груз, который поможет нам в новом учебном году. Мы вместе, и чувствуем ваше внимание, в этом сила нашей страны,» — отметил директор ГБОУ ЛНР «Евсугский учебно-воспитательный комплекс» Станислав Соленый. Щегрикович рассказал, что всего было сформировано порядка 250 наборов, в которые вошли рюкзаки, тетради и различные канцелярские принадлежности. Такие подарки стали приятным подарком как для школьников, так и для педагогов в преддверии Дня знаний. Гуманитарный груз весом порядка двух тонн привезли луганским школьникам Пресс-служба правительства Челябинской области Всего было сформировано 250 комплектов для школьников Пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Накануне нового учебного года Челябинская область направила гуманитарную помощь учащимся школ Луганской Народной Республики. Груз общим весом порядка двух тонн получили луганские школьники, в том числе из отдаленных образовательных учреждений, сообщил руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович. «Мы все знаем, что Челябинская область активно помогает нам вернуть мирную жизнь, постоянно поступает гуманитарная помощь, а также поддержка нашей армии. Спасибо губернатору Челябинской области Алексею Леонидовичу Текслеру за помощь и поддержку, за этот груз, который поможет нам в новом учебном году. Мы вместе, и чувствуем ваше внимание, в этом сила нашей страны,» — отметил директор ГБОУ ЛНР «Евсугский учебно-воспитательный комплекс» Станислав Соленый. Щегрикович рассказал, что всего было сформировано порядка 250 наборов, в которые вошли рюкзаки, тетради и различные канцелярские принадлежности. Такие подарки стали приятным подарком как для школьников, так и для педагогов в преддверии Дня знаний.