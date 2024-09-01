01 сентября 2024
31 августа 2024

Обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом отправили под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Бучин заключен под стражу
Артем Бучин заключен под стражу Фото:
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Обвиняемого в совершении двойного убийстве в Чусовом Пермского края Артема Бучина отправили под стражу. Об этом URA.RU в пресс-службе Пермского военного гарнизонного суда.

Обвиняемому в совершении убийства в Чусовом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября», — рассказали агентству в суде. Там также пояснили, что уголовное дело в отношении Бучина передано в военный следственный комитет, поскольку подозреваемый на момент совершения преступления являлся действующим военнослужащим.

Тела жительницы Чусового и ее дочери были обнаружены погибшими в своей квартире в Чусовом 29 августа. Соседка погибшей рассказала URA.RU, что женщина была накрыта одеялом, на ее теле имелись ссадины. В убийстве подозревается Артем Бучин — сожитель погибшей, с которым у него имелся общий ребенок. После совершения преступления он скрылся. По данному факту СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

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Обвиняемого в совершении двойного убийстве в Чусовом Пермского края Артема Бучина отправили под стражу. Об этом URA.RU в пресс-службе Пермского военного гарнизонного суда. Обвиняемому в совершении убийства в Чусовом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября», — рассказали агентству в суде. Там также пояснили, что уголовное дело в отношении Бучина передано в военный следственный комитет, поскольку подозреваемый на момент совершения преступления являлся действующим военнослужащим. Тела жительницы Чусового и ее дочери были обнаружены погибшими в своей квартире в Чусовом 29 августа. Соседка погибшей рассказала URA.RU, что женщина была накрыта одеялом, на ее теле имелись ссадины. В убийстве подозревается Артем Бучин — сожитель погибшей, с которым у него имелся общий ребенок. После совершения преступления он скрылся. По данному факту СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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