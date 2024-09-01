Обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом отправили под стражу

Обвиняемого в совершении двойного убийстве в Чусовом Пермского края Артема Бучина отправили под стражу. Об этом URA.RU в пресс-службе Пермского военного гарнизонного суда.
Обвиняемому в совершении убийства в Чусовом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября», — рассказали агентству в суде. Там также пояснили, что уголовное дело в отношении Бучина передано в военный следственный комитет, поскольку подозреваемый на момент совершения преступления являлся действующим военнослужащим.
Тела жительницы Чусового и ее дочери были обнаружены погибшими в своей квартире в Чусовом 29 августа. Соседка погибшей рассказала URA.RU, что женщина была накрыта одеялом, на ее теле имелись ссадины. В убийстве подозревается Артем Бучин — сожитель погибшей, с которым у него имелся общий ребенок. После совершения преступления он скрылся. По данному факту СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.
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