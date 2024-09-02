В Екатеринбурге за парты село рекордно много первоклашек: главные фото с линеек

В Екатеринбурге отгремели первые звонки в школах

02 сентября 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Некоторым детям было тяжело долго стоять на праздничной линейке Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в этом году в первый класс отправились 22 тысячи детей — больше, чем когда-либо. Об этом на торжественном открытии новой школы №300 рассказал мэр Алексей Орлов. В целях безопасности на линейки в многие учебные заведения пропускали детей без родителей или проводили празднование на улице. URA.RU собрало главное о празднике в уральской столице. В Академическом районе открыли сразу две школы. Это школа №300 (в церемонии участвовали губернатор Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков) и №133. Министр МЧС Александр Куренков, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов URA.RU Для того, чтобы добраться в школу №133 (первую пятиэтажную), утром родителям и детям пришлось обходить по строительным плитам. Свободное пространство было занято припаркованными автомобилями. Интересно, что в школе №133 14 первых классов, такой же ажиотаж сложился вокруг зачисления в школу №23. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Виктор Киселев Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-мэр Константин Шевченко Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Академического Николай Смирнягин Фото: Илья Московец © URA.RU Праздник в школе №23 Елизавета Миргазова © URA.RU Куйвашев, открыв с Куренковым школу №300, отправился в губернаторский лицей. Там ему подарили плюшевого соболя, зверек изображен на гербе лицея и региона. Куйвашев назвал учебное заведение «одним из самых многообещающих образовательных учреждений города», а также оставил напутствие ученикам в специальной книге. На празднике были замечены глава «Сима-ленда» Андрей Симановский, несколько чиновников и депутат Госдумы Антон Шипулин. Фото: Ирина Гершина © URA.RU Фото: Ирина Гершина © URA.RU Фото: Ирина Гершина © URA.RU Фото: Ирина Гершина © URA.RU Фото: Ирина Гершина © URA.RU В самой элитной городской гимназии — №9 — народа было, конечно, меньше, ведь начальной школы в гимназии нет да и отбор очень строгий. Главным гостем в «девятке» был областной министр инвестиций Вадим Третьяков, его сын пошел в пятый класс. Во время линейки старшеклассники пронесли по залу флаг России. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Вадим Третьяков Фото: Илья Московец © URA.RU Стадионный праздник, в частности, прошел в школе №100. Родителям пришлось постоять за забором. Сергей Бодров © URA.RU В школе №149 учатся более тысячи детей разных национальностей, ее называют самой дружной, так как дети там не знают о травле и буллинге. В этом году в школу пришли 1064 ученика. Линейка в школе №149 Анна Салымская © URA.RU Линейка в школе №149 Анна Салымская © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в этом году в первый класс отправились 22 тысячи детей — больше, чем когда-либо. Об этом на торжественном открытии новой школы №300 рассказал мэр Алексей Орлов. В целях безопасности на линейки в многие учебные заведения пропускали детей без родителей или проводили празднование на улице. URA.RU собрало главное о празднике в уральской столице. В Академическом районе открыли сразу две школы. Это школа №300 (в церемонии участвовали губернатор Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков) и №133. Для того, чтобы добраться в школу №133 (первую пятиэтажную), утром родителям и детям пришлось обходить по строительным плитам. Свободное пространство было занято припаркованными автомобилями. Интересно, что в школе №133 14 первых классов, такой же ажиотаж сложился вокруг зачисления в школу №23. Куйвашев, открыв с Куренковым школу №300, отправился в губернаторский лицей. Там ему подарили плюшевого соболя, зверек изображен на гербе лицея и региона. Куйвашев назвал учебное заведение «одним из самых многообещающих образовательных учреждений города», а также оставил напутствие ученикам в специальной книге. На празднике были замечены глава «Сима-ленда» Андрей Симановский, несколько чиновников и депутат Госдумы Антон Шипулин. В самой элитной городской гимназии — №9 — народа было, конечно, меньше, ведь начальной школы в гимназии нет да и отбор очень строгий. Главным гостем в «девятке» был областной министр инвестиций Вадим Третьяков, его сын пошел в пятый класс. Во время линейки старшеклассники пронесли по залу флаг России. Стадионный праздник, в частности, прошел в школе №100. Родителям пришлось постоять за забором. В школе №149 учатся более тысячи детей разных национальностей, ее называют самой дружной, так как дети там не знают о травле и буллинге. В этом году в школу пришли 1064 ученика.