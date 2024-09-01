01 сентября 2024
31 августа 2024

Самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь в ХМАО из-за проблем с двигателем

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании "Азимут" не смог вылететь в Ханты-Мансийск из-за проблем с двигателем
Самолет авиакомпании "Азимут" не смог вылететь в Ханты-Мансийск из-за проблем с двигателем Фото:

Самолет авиакомпании «Азимут», который должен был лететь с курорта Минеральные Воды в Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт из-за проблемы с запуском двигателя. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. 

«Рейс Минеральные Воды — Ханты-Мансийск, возврат на стоянку с места запуска, проблемы с запуском двигателя. Эксплуатант ООО „Авиакомпания Азимут“», — указано в публикации telegram-канала.

Агентство направило запрос в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

 Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Азимут»» объяснила причину отмены рейсов Минеральные Воды — Нижневартовск (ХМАО). Самолеты не вылетели из-за отсутствия запчастей для ремонта.

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Самолет авиакомпании «Азимут», который должен был лететь с курорта Минеральные Воды в Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт из-за проблемы с запуском двигателя. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.  «Рейс Минеральные Воды — Ханты-Мансийск, возврат на стоянку с места запуска, проблемы с запуском двигателя. Эксплуатант ООО „Авиакомпания Азимут“», — указано в публикации telegram-канала. Агентство направило запрос в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.  Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Азимут»» объяснила причину отмены рейсов Минеральные Воды — Нижневартовск (ХМАО). Самолеты не вылетели из-за отсутствия запчастей для ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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