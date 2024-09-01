Самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь в ХМАО из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании «Азимут», который должен был лететь с курорта Минеральные Воды в Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт из-за проблемы с запуском двигателя. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.
«Рейс Минеральные Воды — Ханты-Мансийск, возврат на стоянку с места запуска, проблемы с запуском двигателя. Эксплуатант ООО „Авиакомпания Азимут“», — указано в публикации telegram-канала.
Агентство направило запрос в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Азимут»» объяснила причину отмены рейсов Минеральные Воды — Нижневартовск (ХМАО). Самолеты не вылетели из-за отсутствия запчастей для ремонта.
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