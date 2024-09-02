Полицейские нагрянули на линейки в поисках пропавшей школьницы в Нижнем Тагиле

02 сентября 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Силовики прочесывают Дзержинский район Нижнего Тагила (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские нагрянули на школьные линейки в поисках 11-летней Анастасии Якиной, пропавшей в конце августа. Поисковая операция идет по всему Дзержинскому району. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Девочку ищут на Вагонке по всему Дзержинскому району. Ее искали и на школьных линейках, которые прошли в городских школах. Пока результатов нет», — сказал собеседник агентства. По данным URA.RU, Анастасия 31 августа отпросилась у отца погулять. Домой не вернулась. Сначала он сам пытался найти девочку — обзванивал подруг и искал у родственников, но тщетно. После этого мужчина обратился за помощью в полицию. Якина была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Ее рост — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Если вы видели Анастасию, сообщите силовикам по телефону 8 (343) 597-68-02 или на линию 02. Так выглядит Анастасия Якина Фото: предоставлено МУ МВД «Нижнетагильское» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские нагрянули на школьные линейки в поисках 11-летней Анастасии Якиной, пропавшей в конце августа. Поисковая операция идет по всему Дзержинскому району. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Девочку ищут на Вагонке по всему Дзержинскому району. Ее искали и на школьных линейках, которые прошли в городских школах. Пока результатов нет», — сказал собеседник агентства. По данным URA.RU, Анастасия 31 августа отпросилась у отца погулять. Домой не вернулась. Сначала он сам пытался найти девочку — обзванивал подруг и искал у родственников, но тщетно. После этого мужчина обратился за помощью в полицию. Якина была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Ее рост — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Если вы видели Анастасию, сообщите силовикам по телефону 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.