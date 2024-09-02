Полицейские нагрянули на линейки в поисках пропавшей школьницы в Нижнем Тагиле

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Силовики прочесывают Дзержинский район Нижнего Тагила (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские нагрянули на школьные линейки в поисках 11-летней Анастасии Якиной, пропавшей в конце августа. Поисковая операция идет по всему Дзержинскому району. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Девочку ищут на Вагонке по всему Дзержинскому району. Ее искали и на школьных линейках, которые прошли в городских школах. Пока результатов нет», — сказал собеседник агентства.

По данным URA.RU, Анастасия 31 августа отпросилась у отца погулять. Домой не вернулась. Сначала он сам пытался найти девочку — обзванивал подруг и искал у родственников, но тщетно. После этого мужчина обратился за помощью в полицию.

Якина была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Ее рост — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Если вы видели Анастасию, сообщите силовикам по телефону 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.

Так выглядит Анастасия Якина
Так выглядит Анастасия Якина
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские нагрянули на школьные линейки в поисках 11-летней Анастасии Якиной, пропавшей в конце августа. Поисковая операция идет по всему Дзержинскому району. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Девочку ищут на Вагонке по всему Дзержинскому району. Ее искали и на школьных линейках, которые прошли в городских школах. Пока результатов нет», — сказал собеседник агентства. По данным URA.RU, Анастасия 31 августа отпросилась у отца погулять. Домой не вернулась. Сначала он сам пытался найти девочку — обзванивал подруг и искал у родственников, но тщетно. После этого мужчина обратился за помощью в полицию. Якина была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Ее рост — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Если вы видели Анастасию, сообщите силовикам по телефону 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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