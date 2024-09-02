Разборки с бандитами и сбитый режим: главные заявления Путина во время урока «Разговоры о важном»

Президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговоры о важном» в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла. В ходе встречи со школьниками президент поздравил учащихся с Днем знаний, а также затронул широкий спектр тем, как внутренних, так и внешнеполитических. URA.RU приводит основные заявления главы государства.
Совет начинающему мотоциклисту
Владимир Путин поддержал 10-летнего Богдана, который рассказал о своем увлечении мотоциклами. Президент отметил опасность езды на мотоцикле и предложил мальчику рассмотреть покупку автомобиля. Богдан также в разговоре с Путиным поделился интересами в плавании, футболе, боксе и карате, а также историей о строительстве мотоцикла с отцом и ловле щуки.
О режиме сна и здоровье
Владимир Путин рассказал ученикам, что спит всего четыре часа в сутки и посоветовал им не следовать его примеру, так как это негативно влияет на здоровье. Обычно он спит по шесть часов, так как трудно организовывает свой рабочий день.
О важности изучения иностранных языков
«Мы ни от чего не отказываемся: у нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками с целью ослабить страну, потому что они считают, что она слишком большая — им угрожает такая большая страна, как Россия, они стараются наше развитие затормозить».
Путин призвал школьников не забывать изучать английский язык, и поддержал стремление изучать другие языки. Он отметил рост интереса к китайскому языку в России, в том числе в его семье, объяснив это увеличением контактов и бизнеса с Китаем.
О популярности и вреде вейпов
Путин выразил беспокойство по поводу популярности вейпов среди молодежи. Он поддержал предложение одной из школьниц о введении налога на вейпы с целью использования собранных средств для строительства спортивных объектов.
О внутренней и внешней политике
Украинские власти и продолжение боевых действий
Путин заявил, что власти Киева не хотят прекращать боевые действия. Это происходит по причине того, что они боятся проиграть выборы, что могло бы произойти после отмены военного положения.
Россия, по словам президента, никогда не отказывалась от мирных переговоров. Но сейчас необходимо разобраться с бандитами, которые проникли на территорию РФ, подчеркнул Владимир Путин.
Успехи ВС РФ в Донбассе
Глава государства отметил важные достижения российских вооруженных сил в Донбассе, подчеркнув, что теперь продвижение войск измеряется уже не сотнями метров, а квадратными километрами. Он также подчеркнул значимость защиты не только жителей Донбасса, но и будущего всей России.
Ситуация в Курской области
Президент объяснил, что нападение украинских военных на Курскую область имело целью сорвать продвижение России в Донбассе, однако эта цель не была достигнута. Нападение также было направлено на срыв возможности завершения боевых действий и проведения президентских выборов на Украине в случае отмены военного положения.
О значении русского языка и истории
Роль русского языка
Президент обратил внимание школьников на важность изучения русского языка. Он, по словам Путина, объединяет все народы России в единый организм.
Необходимость знания истории
Глава государства подчеркнул важность знания истории своей страны и своей семьи. Необходимо гордиться историей России и значимостью ее достижений, отметил Владимир Путин.
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