Пропавший под Екатеринбургом подросток оставил странную записку

Пропавший под Екатеринбургом 14-летний мальчик оставил записку для родителей
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В записке мальчик попросил не искать и не ругать его (архивное фото) Фото:

Пропавший несколько дней назад в селе Балтым (Свердловская область) 14-летний Артем Кинев сбежал из дома в ночь на 31 августа. Утром родители обнаружили лишь записку от школьника, в которой он просил не ругать и не искать его. В разговоре с корреспондентом URA.RU мама мальчика допустила, что он мог уйти из-за бытовой ссоры.

«Он ушел ночью с 30-го на 31-го августа, пока мы спали. Мы проснулись в 09:00 31-го и увидели, что его нет дома. Он с собой собрал вещи, взял все необходимое и оставил нам записку. В ней он просил не терять его, не ругать и не искать. Написал, что, возможно, он вернется сам», — сказала Ксения. С этого момента родители начали поиски, а к вечеру они попросили помощи поисковиков.

Знакомые и друзья подростка не знают, куда он мог уйти. Однако мальчик взял с собой телефон, но на связь до сих пор не выходит. Установлено, что в течение нескольких дней через его карту были проведены операции, в числе которых покупка в магазине «Лента» и перевод 20 тысяч рублей неизвестному человеку, с которым уже проходит беседа. «Мы периодически, конечно, закидываем ему средства и пишем ему СМС, чтобы он вернулся домой. Но никакой реакции нет», — отметила собеседница.

О пропаже ребенка URA.RU писало 1 сентября. Поисками мальчика занимаются сотрудники верхнепышминской полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» и «ЛизаАлерт». Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(900)044-02-20 или «112».

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Пропавший несколько дней назад в селе Балтым (Свердловская область) 14-летний Артем Кинев сбежал из дома в ночь на 31 августа. Утром родители обнаружили лишь записку от школьника, в которой он просил не ругать и не искать его. В разговоре с корреспондентом URA.RU мама мальчика допустила, что он мог уйти из-за бытовой ссоры. «Он ушел ночью с 30-го на 31-го августа, пока мы спали. Мы проснулись в 09:00 31-го и увидели, что его нет дома. Он с собой собрал вещи, взял все необходимое и оставил нам записку. В ней он просил не терять его, не ругать и не искать. Написал, что, возможно, он вернется сам», — сказала Ксения. С этого момента родители начали поиски, а к вечеру они попросили помощи поисковиков. Знакомые и друзья подростка не знают, куда он мог уйти. Однако мальчик взял с собой телефон, но на связь до сих пор не выходит. Установлено, что в течение нескольких дней через его карту были проведены операции, в числе которых покупка в магазине «Лента» и перевод 20 тысяч рублей неизвестному человеку, с которым уже проходит беседа. «Мы периодически, конечно, закидываем ему средства и пишем ему СМС, чтобы он вернулся домой. Но никакой реакции нет», — отметила собеседница. О пропаже ребенка URA.RU писало 1 сентября. Поисками мальчика занимаются сотрудники верхнепышминской полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» и «ЛизаАлерт». Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(900)044-02-20 или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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