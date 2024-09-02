Турция подала заявку на вступление в БРИКС

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Турция хочет вступить в БРИКС, чтобы наладить отношения с новыми партнерами, пишет Bloomberg Фото:

Турция хочет присоединиться к БРИКС, страна уже подала заявку на вступление. Это связано с тем, что турецкая сторона хочет наладить новые связи и укрепить свое влияние в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС с развивающимися рынками, поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние», — говорится в материале. Также желание Анкары вступить в БРИКС связано с налаживанием новых связей с партнерами за пределами своих традиционных союзников с Запада.

Ранее Палестина также изъявила желание вступить в БРИКС. По словам посла Палестины в РФ Абделя Хафиза Нофаля, присоединение страны будет осуществлено после завершения саммита БРИКС в Казани, который пройдет 22—24 октября.

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Турция хочет присоединиться к БРИКС, страна уже подала заявку на вступление. Это связано с тем, что турецкая сторона хочет наладить новые связи и укрепить свое влияние в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС с развивающимися рынками, поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние», — говорится в материале. Также желание Анкары вступить в БРИКС связано с налаживанием новых связей с партнерами за пределами своих традиционных союзников с Запада. Ранее Палестина также изъявила желание вступить в БРИКС. По словам посла Палестины в РФ Абделя Хафиза Нофаля, присоединение страны будет осуществлено после завершения саммита БРИКС в Казани, который пройдет 22—24 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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