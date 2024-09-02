Турция подала заявку на вступление в БРИКС

02 сентября 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Турция хочет вступить в БРИКС, чтобы наладить отношения с новыми партнерами, пишет Bloomberg Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Турция хочет присоединиться к БРИКС, страна уже подала заявку на вступление. Это связано с тем, что турецкая сторона хочет наладить новые связи и укрепить свое влияние в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС с развивающимися рынками, поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние», — говорится в материале. Также желание Анкары вступить в БРИКС связано с налаживанием новых связей с партнерами за пределами своих традиционных союзников с Запада. Ранее Палестина также изъявила желание вступить в БРИКС. По словам посла Палестины в РФ Абделя Хафиза Нофаля, присоединение страны будет осуществлено после завершения саммита БРИКС в Казани, который пройдет 22—24 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция хочет присоединиться к БРИКС, страна уже подала заявку на вступление. Это связано с тем, что турецкая сторона хочет наладить новые связи и укрепить свое влияние в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС с развивающимися рынками, поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние», — говорится в материале. Также желание Анкары вступить в БРИКС связано с налаживанием новых связей с партнерами за пределами своих традиционных союзников с Запада. Ранее Палестина также изъявила желание вступить в БРИКС. По словам посла Палестины в РФ Абделя Хафиза Нофаля, присоединение страны будет осуществлено после завершения саммита БРИКС в Казани, который пройдет 22—24 октября.