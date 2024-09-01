В ХМАО устроят сказочный рыболовный фестиваль

В Ханты-Мансийске в середине сентября устроят рыболовный фестиваль «Клевый берег» по мотивам сказок. Гостям предлагают нарядиться в тематические костюмы и порыбачить. Программа фестиваля включает соревновательную и развлекательную части, сообщил оргкомитет в соцсети «ВКонтакте».
«Тематика в 2024 году — это сказки, связанные с рыбой, рыбалкой и водой. Тех, кто примет участие в мероприятии в тематическом костюме, ждут приятные подарки», — рассказали организаторы.
Любителям лова предстоит посоревноваться в чемпионате по рыболовному мастерству с берега. Победителем станет тот, кто наловит больше всего рыбы по общему весу. А развлекательная часть фестиваля состоится на площадке местной арт-резиденции. Гостей ждут конкурсы и угощения.
Также жителей Ханты-Мансийска зовут на грибной фестиваль, который пройдет в музее природы и человека. Организаторы подготовили выставку живых грибов, тематические игры и фильмы о дикоросах.
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