01 сентября 2024

В ХМАО устроят сказочный рыболовный фестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
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На фестиваль можно прийти в костюмах на рыболовную тематику
На фестиваль можно прийти в костюмах на рыболовную тематику Фото:

В Ханты-Мансийске в середине сентября устроят рыболовный фестиваль «Клевый берег» по мотивам сказок. Гостям предлагают нарядиться в тематические костюмы и порыбачить. Программа фестиваля включает соревновательную и развлекательную части, сообщил оргкомитет в соцсети «ВКонтакте».

«Тематика в 2024 году — это сказки, связанные с рыбой, рыбалкой и водой. Тех, кто примет участие в мероприятии в тематическом костюме, ждут приятные подарки», — рассказали организаторы.

Любителям лова предстоит посоревноваться в чемпионате по рыболовному мастерству с берега. Победителем станет тот, кто наловит больше всего рыбы по общему весу. А развлекательная часть фестиваля состоится на площадке местной арт-резиденции. Гостей ждут конкурсы и угощения.

Также жителей Ханты-Мансийска зовут на грибной фестиваль, который пройдет в музее природы и человека. Организаторы подготовили выставку живых грибов, тематические игры и фильмы о дикоросах.

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В Ханты-Мансийске в середине сентября устроят рыболовный фестиваль «Клевый берег» по мотивам сказок. Гостям предлагают нарядиться в тематические костюмы и порыбачить. Программа фестиваля включает соревновательную и развлекательную части, сообщил оргкомитет в соцсети «ВКонтакте». «Тематика в 2024 году — это сказки, связанные с рыбой, рыбалкой и водой. Тех, кто примет участие в мероприятии в тематическом костюме, ждут приятные подарки», — рассказали организаторы. Любителям лова предстоит посоревноваться в чемпионате по рыболовному мастерству с берега. Победителем станет тот, кто наловит больше всего рыбы по общему весу. А развлекательная часть фестиваля состоится на площадке местной арт-резиденции. Гостей ждут конкурсы и угощения. Также жителей Ханты-Мансийска зовут на грибной фестиваль, который пройдет в музее природы и человека. Организаторы подготовили выставку живых грибов, тематические игры и фильмы о дикоросах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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