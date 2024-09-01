01 сентября 2024

Жительницам Сургута, задушившим знакомого зарядкой, грозит до 20 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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В суд Сургута поступило уголовное дело подруг, которые задушили знакомого шнуром
В суд Сургута поступило уголовное дело подруг, которые задушили знакомого шнуром Фото:

В Сургутский суд поступило уголовное дело в отношении двух жительниц, которые обвиняются в убийстве знакомого. По версии следствия, женщины во время застолья задушили мужчину зарядкой от телефона из-за личной неприязни.

«В ходе следствия обе женщины полностью признали вину. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по ХМАО.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. Женщины со своим знакомым употребляли алкоголь и наркотики, во время застолья между ними произошел конфликт, и обвиняемые задушили потерпевшего шнуром от зарядки и подушкой. Югорчанин пытался сопротивляться, но одна из преступниц его крепко держала, а вторая убивала. Им грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 105 «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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В Сургутский суд поступило уголовное дело в отношении двух жительниц, которые обвиняются в убийстве знакомого. По версии следствия, женщины во время застолья задушили мужчину зарядкой от телефона из-за личной неприязни. «В ходе следствия обе женщины полностью признали вину. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по ХМАО. Инцидент произошел в феврале 2024 года. Женщины со своим знакомым употребляли алкоголь и наркотики, во время застолья между ними произошел конфликт, и обвиняемые задушили потерпевшего шнуром от зарядки и подушкой. Югорчанин пытался сопротивляться, но одна из преступниц его крепко держала, а вторая убивала. Им грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 105 «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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