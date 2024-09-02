Жители ХМАО отказываются от продажи вторичной недвижимости

Владельцы квартир в ХМАО стали откладывать продажу жилья. В первую очередь сделки на паузу ставят югорчане, планировавшие расширять свои квадратные метры, рассказали URA.RU в компании «Этажи».
«Рынок предложения несколько сжат. Зачастую, продают квартиры те, кто решает свои квартирные вопросы. И если это связано с продажей, условно, „однушки“ и, допустим, покупки „двушки“ с помощью ипотечного кредита. Такие клиенты сейчас отложили продажу», — рассказал агентству руководитель отдела новостроек филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев.
Объем предложений на югорском рынке недвижимости, по сравнению с прошлым годом, сократился примерно на 15%, считают риелторы. На ситуацию, в том числе, повлиял низкий спрос на «вторичку» на фоне удорожания жилищного кредитования.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане, которые все же решаются на продажу жилья, стали охотнее снижать цены. Средний уровень торга с начала года вырос примерно на 5%.
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