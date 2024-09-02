СК России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом

Экс-рукдеп МО РФ Муминджанов обвиняется в получении взятки свыше 20 млн рублей

02 сентября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

СК России завели уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом по делу о коррупции Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ. «Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Отмечается, что Муминджанов будучи на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ при заключении госконтракта на покупку обмундирования получил взятку от коммерческой организации на сумму свыше 20 миллионов рублей. При проведении следственных действий стало известно, что в его собственности и членов его семьи находится недвижимость в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ. «Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Отмечается, что Муминджанов будучи на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ при заключении госконтракта на покупку обмундирования получил взятку от коммерческой организации на сумму свыше 20 миллионов рублей. При проведении следственных действий стало известно, что в его собственности и членов его семьи находится недвижимость в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей.