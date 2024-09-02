Глава МЧС в Екатеринбурге порадовал Куйвашева, выдал награду за Тагил, принял присягу. Фото, видео

Глава МЧС России Куренков поблагодарил свердловского губернатора
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Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков на набережной у Кировского моста. Курган, куренков александр
Александр Куренков 2 сентября провел в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Глава МЧС РФ Александр Куренков в Екатеринбурге не только открыл школу №300 (ресурсный центр по подготовке молодых спасателей), но и отдельно пообщался с губернатором Евгением Куйвашевым, а после — принял присягу у первокурсников Уральского института противопожарной службы МЧС, вручил госнаграды и грамоты сотрудникам пожарно-спасательной службы области.

«Я хотел бы вас поблагодарить за всю ту глубину, с которой вы погружаетесь в эту работу, она вам не безразлична. Вы видели и сами лично знаете, как работает министерство. У нас разницы между субъектовой и федеральной пожарной охраной, конечно же, нет. Мы продолжаем плечом к плечу выполнять единые задачи государства. Поэтому еще раз хочу вас поблагодарить за эту работу. Спасибо вам огромное», — приводит слова Куренкова из его беседы с Куйвашевым областной департамент информполитики. Они прекрасно знакомы — еще по ликвидации последствий адского пожара в Сосьве в апреле 2023-го.

Губернатор доложил Куренкову, что после этого в 2023 году в Свердловской области была увеличена на 175 человек численность работников противопожарной службы, и эта цифра будет расти из года в год. Также регион выделил за два года свыше 500 млн рублей на покупку пожарной техники и оборудования. В четыре раза (до 817 млн рублей) выросло финансирование первичных мер пожарной безопасности муниципалитетов.

Среди тех, кому Куренков позднее вручил награды, — старший лейтенант внутренней службы Иван Анфилов. Он участвовал в ликвидации последствий обрушения 1 августа части пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле.

Будущим свердловским спасателям министр МЧС приказал быть мужественными и самоотверженными. В общей сложности он принял присягу у 185 курсантов-первокурсников Уральского института ГПС МЧС России, 30 из которых были девушки.

Евгений Куйвашев доложил министру МЧС о дальнейшем развитии противопожарной службы Свердловской области
Евгений Куйвашев доложил министру МЧС о дальнейшем развитии противопожарной службы Свердловской области
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Александр Куренков поблагодарил Евгения Куйвашева за работу
Александр Куренков поблагодарил Евгения Куйвашева за работу
Фото:
Александр Куренков вручил госнаграды особо отличившимся сотрудникам МЧС России, проходящим службу в свердловском пожарно-спасательном гарнизоне
Александр Куренков вручил госнаграды особо отличившимся сотрудникам МЧС России, проходящим службу в свердловском пожарно-спасательном гарнизоне
Фото:
Наградные часы Александр Куренков вручил ветерану МЧС России, заслуженному работнику пожарной охраны Александру Аграшенкову
Наградные часы Александр Куренков вручил ветерану МЧС России, заслуженному работнику пожарной охраны Александру Аграшенкову
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Глава МЧС РФ Александр Куренков в Екатеринбурге не только открыл школу №300 (ресурсный центр по подготовке молодых спасателей), но и отдельно пообщался с губернатором Евгением Куйвашевым, а после — принял присягу у первокурсников Уральского института противопожарной службы МЧС, вручил госнаграды и грамоты сотрудникам пожарно-спасательной службы области. «Я хотел бы вас поблагодарить за всю ту глубину, с которой вы погружаетесь в эту работу, она вам не безразлична. Вы видели и сами лично знаете, как работает министерство. У нас разницы между субъектовой и федеральной пожарной охраной, конечно же, нет. Мы продолжаем плечом к плечу выполнять единые задачи государства. Поэтому еще раз хочу вас поблагодарить за эту работу. Спасибо вам огромное», — приводит слова Куренкова из его беседы с Куйвашевым областной департамент информполитики. Они прекрасно знакомы — еще по ликвидации последствий адского пожара в Сосьве в апреле 2023-го. Губернатор доложил Куренкову, что после этого в 2023 году в Свердловской области была увеличена на 175 человек численность работников противопожарной службы, и эта цифра будет расти из года в год. Также регион выделил за два года свыше 500 млн рублей на покупку пожарной техники и оборудования. В четыре раза (до 817 млн рублей) выросло финансирование первичных мер пожарной безопасности муниципалитетов. Среди тех, кому Куренков позднее вручил награды, — старший лейтенант внутренней службы Иван Анфилов. Он участвовал в ликвидации последствий обрушения 1 августа части пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Будущим свердловским спасателям министр МЧС приказал быть мужественными и самоотверженными. В общей сложности он принял присягу у 185 курсантов-первокурсников Уральского института ГПС МЧС России, 30 из которых были девушки.
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