В ХМАО умерла потерпевшая по громкому уголовному делу пилотажной группы «Барсы»

В Сургуте (ХМАО) умерла потерпевшая по делу невестки и летчицы пилотажной группы богатейшего депутата думы Сургута Евгения Барсова. По данным источников URA.RU, у сургутянки в детстве был диагностирован порок сердца, ранее она перенесла хирургическое вмешательство.
«Умерла неожиданно, во сне. Теперь дело по обвинению в оказании некачественных услуг летчицы „Барсов“ Снежаны Игнатенко и невестки депутата [думы Сургута Евгения] Барсова Анастасии может развалиться, если родственники откажутся от участия в уголовном процессе», — отмечает инсайдер агентства.
Девушка обвиняла «Барсов» в том, что была «смертельно испугана» после полета на частном самолете. Она написала донос в прокуратуру на Барсову (организатор полета) и Игнатенко. Он вылился в скандальное уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Депутат Барсов называл инцидент провокацией.
URA.RU запросило комментарий пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в ведомстве корреспондента перенаправили в Сургутский городской суд. В суде информацию журналисту не подтвердили и не опровергли.
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