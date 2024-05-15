15 мая 2024

Суд занялся делом невестки депутата Сургута, организовавшей прогулочный авиаперелет

В суде Сургута начали рассмотрение дела об организации опасных авиаперелетов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В суде прошло первое заседание по делу прогулочного авиаперелета в Сургуте
В суде прошло первое заседание по делу прогулочного авиаперелета в Сургуте Фото:

В городском суде Сургута начали рассмотрение дела в отношении невестки местного депутата Евгения Барсова и летчицы пилотажной группы «Барсы». Женщин обвиняют в организации опасного прогулочного полета на частном самолете. Об этом стало известно из публикации в telegram-канале «Суды Югры».

«Сургутским городским судом рассматривается уголовное дело в отношении Игнатенко С.С. и Барсовой А.В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (<...> Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в публикации канала.

Поводом судебного разбирательства стало заявление одной из клиенток в правоохранительные органы. После полета на спортивном самолете вокруг частного аэродрома в Сургуте, женщина заявила, что была «смертельного испугана» и написала донос в прокуратуру. При этом, по версии следствия, Барсова выступила в качестве организатора прогулочных полетов с выполнением фигур сложного пилотажа, а Игнатенко их осуществляла.

Депутат Евгений Барсов в разговоре с журналистом URA.RU заявил, что намерен защищать невестку и летчицу во всех инстанциях и готов биться до Верховного суда. Произошедшую ситуацию он называет провокацией.

Ранее URA.RU писало о том, что невестка депутата Сургута Евгения Барсова и летчица женской пилотажной группы "Барсы" Снежана Игнатенко стали фигурантками уголовного дела из-за прогулочного полета на частном самолете. Год назад летчица прокатила на самолет одну из посетительниц аэродрома, после чего девушка обратилась в полицию.

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В городском суде Сургута начали рассмотрение дела в отношении невестки местного депутата Евгения Барсова и летчицы пилотажной группы «Барсы». Женщин обвиняют в организации опасного прогулочного полета на частном самолете. Об этом стало известно из публикации в telegram-канале «Суды Югры». «Сургутским городским судом рассматривается уголовное дело в отношении Игнатенко С.С. и Барсовой А.В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (<...> Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в публикации канала. Поводом судебного разбирательства стало заявление одной из клиенток в правоохранительные органы. После полета на спортивном самолете вокруг частного аэродрома в Сургуте, женщина заявила, что была «смертельного испугана» и написала донос в прокуратуру. При этом, по версии следствия, Барсова выступила в качестве организатора прогулочных полетов с выполнением фигур сложного пилотажа, а Игнатенко их осуществляла. Депутат Евгений Барсов в разговоре с журналистом URA.RU заявил, что намерен защищать невестку и летчицу во всех инстанциях и готов биться до Верховного суда. Произошедшую ситуацию он называет провокацией. Ранее URA.RU писало о том, что невестка депутата Сургута Евгения Барсова и летчица женской пилотажной группы "Барсы" Снежана Игнатенко стали фигурантками уголовного дела из-за прогулочного полета на частном самолете. Год назад летчица прокатила на самолет одну из посетительниц аэродрома, после чего девушка обратилась в полицию.
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