Вертолет Ми-28НМ нанес удар по силам ВСУ под Курском

02 сентября 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Вертолет Ми-28НМ нанес удар по личному составу ВСУ под Курском, сообщили в МО РФ Фото: Минобороны России новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Экипажи вертолетов Вооруженных сил России Ми-28НМ провели успешную операцию по уничтожению сил и бронетехники ВСУ под Курском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар по разведанным целям противника был нанесен авиационными ракетами. «Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там же отметили, что после атаки вертолет выполнил противоракетный маневр и вернулся на площадку вылета. Бои в Курской области начались 6 августа. За время проведения операции на этот направлении ВСУ потеряли 8900 военных и 80 танков. В ночь на 1 сентября Киев запустил по России больше 158 беспилотников. Из них 46 пришлось на Курскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский ответ на нападение Украины на Курскую область уже осуществляется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипажи вертолетов Вооруженных сил России Ми-28НМ провели успешную операцию по уничтожению сил и бронетехники ВСУ под Курском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар по разведанным целям противника был нанесен авиационными ракетами. «Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там же отметили, что после атаки вертолет выполнил противоракетный маневр и вернулся на площадку вылета. Бои в Курской области начались 6 августа. За время проведения операции на этот направлении ВСУ потеряли 8900 военных и 80 танков. В ночь на 1 сентября Киев запустил по России больше 158 беспилотников. Из них 46 пришлось на Курскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский ответ на нападение Украины на Курскую область уже осуществляется.