Вертолет Ми-28НМ нанес удар по силам ВСУ под Курском

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Вертолет Ми-28. Stock, вертолет, Ми-28
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по личному составу ВСУ под Курском, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Экипажи вертолетов Вооруженных сил России Ми-28НМ провели успешную операцию по уничтожению сил и бронетехники ВСУ под Курском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар по разведанным целям противника был нанесен авиационными ракетами.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там же отметили, что после атаки вертолет выполнил противоракетный маневр и вернулся на площадку вылета.

Бои в Курской области начались 6 августа. За время проведения операции на этот направлении ВСУ потеряли 8900 военных и 80 танков. В ночь на 1 сентября Киев запустил по России больше 158 беспилотников. Из них 46 пришлось на Курскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский ответ на нападение Украины на Курскую область уже осуществляется.

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Экипажи вертолетов Вооруженных сил России Ми-28НМ провели успешную операцию по уничтожению сил и бронетехники ВСУ под Курском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар по разведанным целям противника был нанесен авиационными ракетами. «Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там же отметили, что после атаки вертолет выполнил противоракетный маневр и вернулся на площадку вылета. Бои в Курской области начались 6 августа. За время проведения операции на этот направлении ВСУ потеряли 8900 военных и 80 танков. В ночь на 1 сентября Киев запустил по России больше 158 беспилотников. Из них 46 пришлось на Курскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский ответ на нападение Украины на Курскую область уже осуществляется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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